किसानों के खाते में होगी नोटों की बारिश, सरकार मनाएगी 'पीएम किसान उत्सव दिवस'

पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त बुधवार को होगी जारी, 'पीएम किसान उत्सव दिवस' का किया जाएगा लाइव टेलीकास्ट.

PM KISAN NIDHI 21ST INSTALLMENT
पीएम किसान सम्मान निधि की 21 वीं किस्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 10:50 PM IST

छिंदवाड़ा: 19 नवबंर को किसानों के मोबाइल के मैसेज ट्यून फिर से बजने वाली है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में आने वाली है. इस दिन को सरकार पूरे प्रदेश में पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मना रही है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को साल में 6 हजार रुपए 3 किस्तों में प्रदान की जाती है. इस योजना की शुरुआत छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है.

बुधवार को मनेगा पीएम किसान उत्सव दिवस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. 21वीं किस्त वितरण दिवस को 'पीएम किसान उत्सव दिवस' के रूप में मनाया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत किसानों को साल में 6 हजार रुपए 3 किस्तों में प्रदान की जाती है.

कलेक्टर हरेंद्र नारायण द्वारा सीईओ जिला पंचायत, जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों और उप संचालक कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाये जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं.

हर ग्राम पंचायत में होगा लाइव टेलीकास्ट

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक सहित जनप्रतिनिधियों को जिला, ब्लॉक स्तर पर विधिवत आमंत्रित करें. जिला, ब्लॉक स्तर पर प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण करें और जिले की ग्राम पंचायतों में व्यवस्था कर कार्यक्रम का प्रसारण कराएं. इस योजना के अंतर्गत पटवारियों को उनके प्रभार वाले गांव के लिए विलेज नोडल ऑफिसर नामांकित किया गया है. विलेज नोडल ऑफिसर संबंधित किसानों को भी कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करेंगे. इसके साथ ही हितग्राहियों को किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी, आधार एवं बैंक खाता लिकिंग और पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस चेक करने की जानकारी प्रदान करेंगे.

छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई योजना है. इस योजना का लाभ लघु और सीमांत किसानों को मिलता है, जो किसान आयकरदाता हैं या फिर शासकीय नौकरी में हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता. खास बात यह है कि परिवार के एक ही व्यक्ति को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, जिसके नाम पर कृषि भूमि है.

