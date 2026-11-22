ETV Bharat / state

नेपाल में दम दिखाएंगे छिंदवाड़ा के दो आदिवासी खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय शूटबॉल प्रतियोगिता में मिला मौका

नेपाल में तिरंगा लहराएंगे 2 आदिवासी खिलाड़ी ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: आदिवासी अंचलों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिंदवाड़ा का एक बेटा और एक बेटी अलग पहचान बना रहे हैं. कुछ साल पहले शुरू हुए शूटबॉल प्रतियोगिता में पलक वाडिवा और अमन धुर्वे का सिलेक्शन हुआ था. जो अब नेपाल के काठमांडू में होने वाले अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की टीम से खेलेंगे.

आदिवासी अंचलों के लाल अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाएंगे दम अमन धुर्वे और पलक वाडिवा के कोच डॉक्टर राजेंद्र झंझोट ने बताया कि, ''वे करीब 20 सालों से बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके साथ ही वे खुद भी खेल रहे हैं. बास्केटबॉल और हैंडबॉल से मिलकर शूटबॉल बना है. इस खेल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के रवि सिंह द्वारा की गई थी. करीब डेढ़ साल पहले शुरू हुए इस खेल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाने लगा है.