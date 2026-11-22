नेपाल में दम दिखाएंगे छिंदवाड़ा के दो आदिवासी खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय शूटबॉल प्रतियोगिता में मिला मौका
इंटरनेशनल लेवल पर परचम लहराएंगे छिंदवाड़ा के आदिवासी बच्चे, काठमांडू में होने वाले कॉम्पटीशन में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:26 AM IST
छिंदवाड़ा: आदिवासी अंचलों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिंदवाड़ा का एक बेटा और एक बेटी अलग पहचान बना रहे हैं. कुछ साल पहले शुरू हुए शूटबॉल प्रतियोगिता में पलक वाडिवा और अमन धुर्वे का सिलेक्शन हुआ था. जो अब नेपाल के काठमांडू में होने वाले अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की टीम से खेलेंगे.
आदिवासी अंचलों के लाल अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाएंगे दम
अमन धुर्वे और पलक वाडिवा के कोच डॉक्टर राजेंद्र झंझोट ने बताया कि, ''वे करीब 20 सालों से बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके साथ ही वे खुद भी खेल रहे हैं. बास्केटबॉल और हैंडबॉल से मिलकर शूटबॉल बना है. इस खेल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के रवि सिंह द्वारा की गई थी. करीब डेढ़ साल पहले शुरू हुए इस खेल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाने लगा है.
- खेल मैदान सूने रहेंगे तो कहां से आएगा ओलंपिक मेडल, फुटबॉल खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया का तंज
- इंदौर पहली बार करेगा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की मेजबानी, 32 देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम
शूटबॉल का विश्व में क्रेज
खिलाड़ी अमन धुर्वे ने बताया कि, ''शूटबॉल एक इंडीजीनस गेम है जो बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है. भोपाल में एक नेशनल टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया था. मैं लगभग 6 महीने से भोपाल में रहकर इसकी ट्रेनिंग कर रहा था. अब मुझे नेपाल में इंटरनेशनल खेलने का मौक मिला है. छिंदवाड़ा से भारत की टीम के लिए दो लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिसमें पलक वाडिवा भी शामिल है.''
काठमांडू में इंटरनेशनल टूर्नामेंट
शूटबॉल खिलाड़ी पलक वाडिवा ने बताया कि, ''पिछले 6 से 7 महीने से वे लगातार प्रैक्टिस कर रही थी, वह एक छोटे से गांव चौरई की रहने वाली है. जहां से खेलों में निकलना एक चुनौती था, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों ने साथ दिया. जिससे उनका खेलों के प्रति और मनोबल बढ़ा. अब वे 22 से 26 नवंबर के बीच काठमांडू में होने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत की टीम से खेलने के लिए जा रही हैं.''