छिंदवाड़ा में गर्मी ने मचाया तांडव, हीट स्ट्रोक से एक साथ कई कबूतरों की मौत
छिंदवाड़ा में भीषण गर्मी से इंसानों और जानवरों-पक्षियों की हालत खराब, कबूतरों की हुई मौत, बेजुबानों को पानी रखने की अपील.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 4:34 PM IST
छिंदवाड़ा: पूरे देश में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है. वहीं मध्य प्रदेश में भी पारा 42-43 के पार है. भीषण गर्मी में लोगों की हालत खराब है. दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा देखने मिल रहा है. भीषण गर्मी ने इंसान ही नहीं पशु-पक्षियों की भी हालत खराब कर रखी है. छिंदवाड़ा में तो हालात यह है कि तेज गर्मी के चलते पक्षियों की मौत हो रही है. परासिया में में गर्मी के चलते पेड़ों बैठे एक साथ कई कबूतर की मौत हो गई है.
भीषण गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन से हो रही पक्षियों की मौत
छिंदवाड़ा और आसपास इलाकों में 42 डिग्री तापमान पहुंच रहा है. गर्मी के साथ-साथ हीट वेव चल रही है. इंसानों का घर से निकलना मुश्किल है, तो वहीं जानवर और पशु-पक्षियों के लिए भी गर्मी जानलेवा साबित हो रही है. परासिया के पेंचवेली कॉलेज के पास पेड़ों में आशियाना बनाकर रह रहे कबूतरों की गर्मी के चलते लगातार मौत हो रही है. पेड़ के नीचे एक साथ कई कबूतर मरे हुए दिखाई दिए. ज्यादा गर्मी के चलते पक्षियों में भी डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है, इसलिए उनकी मौत होती है.
पशु चिकित्सक डॉक्टर अंकित मेश्राम ने बताया कि "हीट स्ट्रोक की वजह से पक्षियों की मौत होती है. इस मामले में भी पहली बार में यही अंदाजा लगाया जा रहा है, हालांकि पक्षियों का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद मुख्य वजह पता चल जाएगी."
हीट वेव का अलर्ट जारी, पशु-पक्षियों के लिए पानी की करें व्यवस्था
छिंदवाड़ा में लगातार तापमान बढ़ रहा है. जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है. कई समाजसेवी संस्थाएं बेजुबान जानवर और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं. इसके साथ ही समाजसेवी संस्थाओं ने लोगों से अपील भी की है कि वह अपने घरों के बाहर पशु पक्षियों के लिए पानी और कुछ दाने की व्यवस्था करें, ताकि गर्मी से बेजुबान जानवर और पशु पक्षियों को बचाया जा सके.
- मध्य प्रदेश में गर्मी ने उड़ाई नींद, इंदौर-उज्जैन की रात सबसे गर्म, 27 अप्रैल से झमाझम बारिश
- रतलाम में वार्म नाइट का खतरा, क्यूं दिन से ज्यादा खतरनाक हुई रात की लू, ऐसे करें बचाव
इंदौर में हीट स्ट्रोक से मोर की हुई थी मौत
1 साल पहले हीट स्ट्रोक के चलते इंदौर में भी राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत का मामला सामने आया था। दरअसल गर्मी के दिनों में जंगल और खुले इलाकों में पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से पक्षियों को पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है और उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से भी हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं।