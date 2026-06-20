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ट्रैक्टर लाने का झंझट खत्म, डिब्बा में ले जाओ डीजल, एक आदेश से किसानों की बोनी हुई आसान

कलेक्टर के आदेश से किसानों की बोनी हुई आसान ( Getty Image )