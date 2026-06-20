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ट्रैक्टर लाने का झंझट खत्म, डिब्बा में ले जाओ डीजल, एक आदेश से किसानों की बोनी हुई आसान

डीजल को लेकर छिंदवाड़ा कलेक्टर का आदेश, केन-डिब्बे में 50 लीटर तक डीजल देने की मिली छूट, किसानों ने जताया आभार. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

CHHINDWARA DM ORDER DEASEL
कलेक्टर के आदेश से किसानों की बोनी हुई आसान (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 12:05 PM IST

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छिंदवाड़ा: किसानों के लिए यह समय सबसे ज्यादा कीमती है क्योंकि खेतों में बोनी का समय चल रहा है. ऐसे समय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल के एक आदेश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी थी. हालांकि छिंदवाड़ा कलेक्टर के एक आदेश ने किसानों की मुश्किलें दूर कर उनके चेहरे में खुशियां ला दी है. इस आदेश से न सिर्फ किसानों का पैसा बचेगा बल्कि समय की भी बचत होगी. आईए जानते हैं कलेक्टर ने क्या आदेश दिया.

किसानों को डिब्बों और कैन में भी मिलेगा डीजल
दरअसल, पेट्रोल पंपों से किसानों को डिब्बो या केन में डीजल नहीं दिया जाता था. जिसकी किसानों को पेट्रोल पंप तक अपना ट्रैक्टर लेकर आना पड़ता था. इससे किसानों का खर्च भी होता था और समय की बर्बादी होती थी. कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि, ''किसानों को ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि कैन और डिब्बों में भी 50 लीटर तक डीजल दिया जाएगा. इसका रिकॉर्ड पेट्रोल पंप संचालकों को रखना होगा और 15 दिन में जानकारी आपूर्ति विभाग को देना होगा.''

chhindwara collector DEASEL ORDER
एक आदेश से किसानों की बोनी हुई आसान (ETV Bharat)

किसानों ने जताया था विरोध, कलेक्टर ने लिया निर्णय
डिब्बों में डीजल नहीं देने का विरोध किसानों ने जताया था. कलेक्टर से मांग की थी कि वह उनकी समस्या का निराकरण करें. इसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किया है इसके पहले जब किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप में पहुंच रहे थे तो वहां पर ट्रैक्टरों की लंबी कतारे लग रही थी. इस कारण से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ रही थी. कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने कहा है कि, ''किसानों की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. हालांकि उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि जितना डीजल की जरूरत है उतना ही खरीदी करें डीजल का स्टॉक करने से आपूर्ति की व्यवस्था बिगड़ सकती है.''

किसान संगठनों ने किया कलेक्टर के आदेश का स्वागत
कलेक्टर के इस आदेश के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है. इस मामले में कांग्रेस किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने सराहना की है. भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष शेलेन्द्र रघुवंशी ने कहा है कि, ''किसानों के हित में उन्होंने मांग की थी. कलेक्टर का आदेश किसानों के लिए राहत का काम करेगा. क्योंकि जब किसान अपने खेतों से ट्रैक्टर निकाल कर पेट्रोल पंप तक पहुंचता था तो खर्च के साथ-साथ उसका समय भी बर्बाद होता था.''

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