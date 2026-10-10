ETV Bharat / state

पेंच के WCL की जमीन पर मकान, लोग दे रहे टैक्स, 50 साल बाद भी नहीं मिला मालिकाना हक

WCL की जमीन में पट्टे की मांग ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पेंच एरिया में पिछले 40 से 50 सालों में कई खदाने बंद हो गईं. लेकिन लोग उनकी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं. उस जमीन पर इन लोगों को आज तक पट्टा नहीं मिला जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला और ना ही किसी तरीके से मलिकाना हक मिला है. इसको लेकर हजारों की संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमीन का पट्टा दिलाने की मांग की.

दे रहे टैक्स, WCL की जमीन में नहीं मिला पट्टा