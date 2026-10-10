पेंच के WCL की जमीन पर मकान, लोग दे रहे टैक्स, 50 साल बाद भी नहीं मिला मालिकाना हक
WCL की जमीन में तीन दशक से कब्जा अब पट्टे की मांग, मालिकाना हक न होने के चलते सरकारी योजनाओं से वंचित लोग. रिपोर्ट-महेंद्र राय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 10:55 AM IST
छिंदवाड़ा: वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पेंच एरिया में पिछले 40 से 50 सालों में कई खदाने बंद हो गईं. लेकिन लोग उनकी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं. उस जमीन पर इन लोगों को आज तक पट्टा नहीं मिला जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला और ना ही किसी तरीके से मलिकाना हक मिला है. इसको लेकर हजारों की संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमीन का पट्टा दिलाने की मांग की.
दे रहे टैक्स, WCL की जमीन में नहीं मिला पट्टा
कोयलांचल रक्षा मंच के संयोजक राजकुमार सिंह ने बताया कि, ''छिंदवाड़ा जिले के परासिया में पिछले 40 से 50 वर्षों से निवास कर रहे परिवार आज भी अपनी जमीन के मालिकाना हक से वंचित हैं. स्थानीय निकाय को टैक्स चुकाने के बावजूद इन परिवारों को भूमि का पट्टा नहीं मिल पाया है. अब कोयलांचल रक्षा मंच ने इन परिवारों को स्थायी पट्टा देने की मांग उठाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.''
कोयलांचल रक्षा मंच के बैनर तले परासिया और कोयलांचल क्षेत्र के नागरिकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को बताया है कि, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी WCL की भूमि पर कई परिवार दशकों से मकान बनाकर रह रहे हैं और नियमित रूप से टैक्स भी जमा कर रहे हैं. लेकिन भूमि का कानूनी अधिकार नहीं मिलने से वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित दूसरे शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं.
4 दशक से बन्द हैं कोयला खदान
WCL की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों ने बताया है कि, 4 दशक से इन इलाकों की कोयला खदान बंद हो चुकी है. वहीं पुरानी छोटी रेल लाइन के आसपास भी बड़ी आबादी बस चुकी है. ऐसे में इन परिवारों को स्थायी पट्टा देकर भूमि का अधिकार दिलाने की मांग की गई है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.''
जमीन खाली करने के लिए WCL ने जारी किया था नोटिस
वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने एक साल पहले इस जमीन को खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किया था. जब तक खदाने चल रही थी तब तक कर्मचारी इन मकानों में रहते थे. यह मकान भी WCL ने बनाकर दिया था. हालांकि आधे मकान उसमें खंडहर हो चुके हैं. इस मामले में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो उनका मोबाइल बंद था. हालांकि स्थानीय विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा है कि, ''जब खदानें बंद हो चुकी है तो वहां बरसों से रह रहे लोगों को पट्टा देना चाहिए. इसके लिए उन्होंने विधानसभा में भी मामला उठाया था.''