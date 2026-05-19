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5 दिन के अंदर दूसरा झटका, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े, समस्याओं से जूझ रहे किसान

एक सप्ताह के भीतर दूसरा झटका, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी, टैंक की क्षमता का 25 प्रतिशत मिल रहा ईंधन.-महेंद्र-राय-की-रिपोर्ट

Petrol Diesel Price Hike
पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 7:25 PM IST

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छिंदवाड़ा: एक हफ्ते से भी कम समय में एक बार फिर तेल कंपनियों ने लोगों को महंगाई का झटका दिया है. मंगलवार (19 मई) को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो 5 दिनों में दूसरी बढ़ोतरी है. बीते 15 मई को 3 रूपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी. मंगलवार को एक बार फिर दाम बढ़ने से पेट्रोल पंपों पर बंदिश लग गई है. अगर निश्चित मात्रा से ज्यादा पेट्रोल-डीजल बेचा गया तो पंप लॉक कर दिया जाएगा.

पेट्रोल पंपों पर लगी बंदिश

मध्यपूर्व में जारी युद्ध के चलते देश में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आरोप है कि छिंदवाड़ा में पंप मालिक को पेट्रोल-डीजल बेचने पर लिमिट निर्धारित कर दी गई है. ऑनलाइन स्टॉक की निगरानी करते हुए टेंकर सप्लाई किए जा रहे हैं. पेट्रोल पंप संचालक जीतू चौहान ने बताया, "निर्धारित लिमिट से ज्यादा पेट्रोल-डीजल बेचने पर मशीनें लॉक करने का मौखिक आदेश जारी किया गया है. हालात यह हैं कि कोयलांचल में जहां अधिकांश पेट्रोल पंप सूख हो चुके थे. वहीं पंपों पर स्टॉक के मुताबिक महज 200 और 500 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल वाहन चालकों को नहीं दिया जा रहा है."

क्षमता का 25 प्रतिशत मिल रहा ईंधन (ETV Bharat)

क्षमता का 25 प्रतिशत मिल रहा ईंधन

छिंदवाड़ा में पेट्रोल पंपों पर स्टॉक को देखकर सप्लाई हो रही है. आरोप है कि तेल कंपनियों की सख्ती के कारण पंप संचालकों ने भी निर्धारित लिमिट से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है. ऑनलाइन बिक्री और स्टॉक पर तेल कंपनियों के अधिकारी निगरानी रखे हुए हैं. लिमिट से ज्यादा पेट्रोल-डीजल बेचने पर मशीनें लॉक की जा रही है. जिससे डीलर्स भी ग्राहकों की समस्याओं को देखते हुए टैंक की क्षमता का 25 प्रतिशत ईंधन ही दे रहे हैं.

Fuel Prices Hike 90 Paise
पेट्रोल पंपों पर लगी बंदिश (ETV Bharat)

मुश्किल से गुजर रहे किसान

खरीफ के मौसम में खेतों की तैयारी के लिए किसानों को सबसे ज्यादा डीजल की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जरूरत के हिसाब से डीजल नहीं मिलने की वजह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. किसान रामकुमार राजपूत ने बताया, "हर दिन कम से कम 50 लीटर डीजल की खपत ट्रैक्टर में हो रही है, लेकिन पेट्रोल पंप संचालक मात्र 20 से 30 लीटर डीजल ही दे रहे हैं. जिससे खेती प्रभावित हो रही है. किसानों के हालात और भी खराब हो रहे हैं."

छिंदवाड़ा पेट्रोल पंप संगठन के अध्यक्ष मनीष पांडे ने बताया, "मुश्किल हालातों में पैनिक होने की जगह जनता को समझदारी से काम लेना होगा. पंप संचालक स्टॉक को देखते हुए सभी वाहन चालकों को तेल उपलब्ध करा रहे हैं. ताकि सभी वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल मिल सके. कुछ समस्याएं आ रही है, लेकिन सभी पेट्रोल पंपों को जरूरत के हिसाब से डीजल और पैट्रोल सप्लाई की जा रही है. इसके बारे में हमने प्रशासन से भी बात की है."

जिला आपूर्ति अधिकारी गंगा कुमरे ने बताया, "हमारी पेट्रोल कंपनियों के अधिकारियों से बात हुई है, जिले में पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है लेकिन जमाखोरी पर ध्यान दिया जा रहा है. अधिकतर देखा जाता है कि अफवाह के चलते लोग पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी करते हैं. इसलिए पेट्रोल पंप को निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल और डीजल सिर्फ वाहनों में ही भरा जाएगा. दिनभर में एक ट्रैक्टर या मशीन को चलाने में जितना डीजल की जरूरत होती है उतना पेट्रोल पंप से दिया जा रहा है."

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