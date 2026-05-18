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पेंच टाइगर रिजर्व में लागू होगा गुजरात मॉडल, खुफिया तंत्र वन हलचल की देगा जानकारी

वन विभाग कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन के जरिए टाइगर रिजर्व की सुरक्षा और जंगली जानवरों को बचाने के लिए नया प्रयास कर रहा है. जिससे बफर इलाके से लगे गांव के बेरोजगार युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वह जंगल के बारे में समझ सकें और बाघों के संरक्षण में सहायता कर सकें.

छिंदवाड़ा: अगर किसी ने जंगली जानवर या फिर टाइगर रिजर्व को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया तो इसकी खुफिया जानकारी सीधे फॉरेस्ट के अधिकारियों तक पहुंच जाएगी. ऐसी तैयारी वन विभाग कर रहा है. जिसके बाद आसपास के लोग ही आरोपी की शिकायत वन अधिकारी से करेंगे. पेंच नेशनल पार्क में इस फॉर्मेट को प्रक्टिकल में अपनाया जा रहा है.

खुफिया तंत्र वन हर हलचल की देंगे जानकारी (ETV Bharat)

स्लीपर सेल को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

पेंच टाइगर रिजर्व और बफर इलाकों में होने वाली गतिविधि और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाने वालों की सूचना कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन खुफिया तरीके से वन विभाग को देगी. जानकारी के आधार पर वन विभाग आरोपी पर कार्रवाई करेगा. जानकारी देने वाले लोगों की पहचान गुप्त रखी जाएगी.

गिर के जंगल में चलता है खुफिया सिस्टम

कम्युनिटी खुफिया नेटवर्क गुजरात स्थित गिर के जंगलों में चलता है. यह खुफिया तंत्र सीधे वन अधिकारियों को जानकारी देता है. मध्य प्रदेश में भी इसकी तैयारी शुरू हुई है. जो पेंच टाइगर रिजर्व में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है. प्रयोग सफल होता है तो जल्द दूसरे टाइगर रिजर्व में भी अप्लाई किया जाएगा.

पेंच टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए जल्द बनेगा खुफिया तंत्र (ETV Bharat)

युवाओं को मिलेगा रोजगार

पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर जे. देवप्रसाद ने बताया, "पेंच पार्क में मुखबिर मॉडल तैयार किया जा रहा है. जिसमें बफर जोन क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़कर एक ग्रुप बनाया जा रहा है. यह मॉडल सफल रहा तो दूसरे नेशनल पार्क में भी इसे लागू किया जाएगा. कई मामलों में बफर जोन के निवासी भी जंगली जानवर और जंगल को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में शामिल होते हैं. जब इन्हीं लोंगो को जंगल बचाने की जिम्मेदारी का रोजगार मिल जाएगा तो नुकसान के मामले कम होंगे."