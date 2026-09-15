ETV Bharat / state

विदेशियों की पसंद बना पेंच टाइगर रिजर्व, 1 अक्टूबर से फर्राटेदार इंग्लिश में बात करते दिखेंगे गाइड

डायरेक्टर देवप्रसाद जे ने बताया, "अक्टूबर के लिए बुकिंग सबसे ज्यादा रहती है. वहीं माह के पहले 4 सप्ताह के शनिवार विशेषकर रविवार को पार्क आने के शुरूआत के एक से तीन अक्टूबर तक ऑनलाइन बुकिंग के साथ कर्माझिरी और टूरिया गेट ज्यादा पसंदीदा होता है. ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया चल रही है."

पेंच टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर देवप्रसाद जे ने बताया, "एक अक्टूबर से पेंच नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे. मानसून के 4 माह तक कोर एरिया में पर्यटकों को भ्रमण नहीं कराया जाता. एक अक्टूबर से एक बार फिर गेट खुल जाएंगे. जिसके लिए पर्यटकों में खासा उत्साह है. वहीं दूसरी ओर पेंच पार्क अधिकारियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं."

छिंदवाड़ा: मोगली का घर यानि पेंच टाइगर रिजर्व पार्क टाइगर की दहाड़ के कारण देशी-विदेशी टूरिस्टों की पसंद बना हुआ है. हर साल पर्यटकों के आंकड़े बढ़ रहे हैं. इनमें विदेशी टूरिस्टों की संख्या हर साल बढ़ रही है. साल 2025-26 में विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में बढ़ा है. विदेशी पर्यटकों को पेंच टाइगर पार्क खास पसंद आ रहा है. देशी-विदेशी पर्यटकों की पसंद और बढ़ती संख्या का असर है कि पेंच टाइगर पार्क से अलग-अलग तरीकों से जुड़े व्यवसाय और रोजगार भी बढ़े हैं.

पेंच नेशनल पार्क में 3 गेट, 2 सिवनी एक छिंदवाड़ा में

पेंच नेशनल पार्क में 3 गेट से एंट्री होती है, इसमें सिवनी जिले के कर्माझिरी और टुरिया गेट और छिंदवाड़ा वन वृत्त के अंतर्गत जमतरा गेट से एन्ट्री दी जाती है. इन तीनों गेट में लगभग पूरे सीजन पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है. पेंच नेशनल पार्क पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है. हर साल यहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है.

1 अक्टूबर से फर्राटेदार इंग्लिश में बात करते दिखेंगे गाइड (ETV Bharat)

'गाइडों को किया जा रहा ट्रेंड, अंग्रेजी की ट्रेनिंग भी'

डायरेक्टर देवप्रसाद जे ने बताया, "कोर क्षेत्र के गाइडों के लिए ट्रेनिंग भी आयोजित की गई. जिसमें टुरिया गेट, कर्माझिरी गेट एवं जमतरा गेट के कुल 110 गाइडों ने हिस्सा लिया. टूरिस्ट एयर की तैयारी के अंतर्गत कोर क्षेत्र के सभी प्रवेश द्वारों के गाइडों को 15 सितंबर से अंग्रेजी की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. इससे गाइड देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों से अंग्रेजी में सहजता और आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर सकेंगे."

कर्माझिरी सेक्टर में दिखाई देते हैं सबसे ज्यादा बाघ

पेंच टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ के दीदार कर्माझिरी सेक्टर में होते हैं. पेंच प्रबंधन का मानना है कि करमाझिरी इलाके में कम संख्या में रिसॉर्ट हैं. इसलिए इधर लोगों का आवागमन और शोर शराबा कम होता है, जिसके कारण बाघ और दूसरे जंगली जानवरों का मूवमेंट इस तरफ अधिक होता है. ज्यादातर बाघ भी इसी तरफ दिखाई देते हैं, इसलिए पिछले कुछ सालों में करमाझिरि के तरफ से ज्यादा टूरिस्ट की एंट्री हो रही है.

गाइडों को किया जा रहा ट्रेंड (ETV Bharat)

2 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे

जारी आंकड़ों के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व में साल 2025-26 में कोर और बफर जोन में कुल 1 लाख 98 हजार 270 देशी टूरिस्ट और 14 हजार 709 विदेशी पर्यटकों के साथ 2 लाख 12 हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचे. इनसे पेंच पार्क को अच्छी आमदनी हुई है.