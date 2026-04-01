पेंच टाइगर रिजर्व में टाइगर के टारगेट पर आया ग्रामीण, दर्दनाक मौत, इलाके में दहशत
मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघ का हमला, एक व्यक्ति की मौत, इलाके के लोगों को सतर्क रहने की सलाह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 10:38 PM IST
छिंदवाड़ा: पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में एक और दर्दनाक घटना सामने आई है. थोटा गुमतरा के महेश मांदेकर की बाघ के हमले में मौत हो गई है. यह हादसा बुधवार को दोपहर के समय हुआ. घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.
बफर जोन में हुई घटना, लोंगो को सतर्क रहने की सलाह
बफर जोन के रेंज ऑफिसर बलवंत सिंह ने बताया कि "ग्रामीण महेश मांदेकर किसी काम से बफर क्षेत्र के पास गए हुए थे. इसी दौरान अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया. हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर बाघ के हमले की आशंका है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है."
गर्मी में पानी की तलाश में आते हैं बाघ
वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉ. अंकित मेश्राम ने बताया कि "गर्मी के दिनों में अक्सर पानी की तलाश में बाघ रहवासी इलाकों की तरफ आते हैं. गर्मी में अक्सर जंगल के पानी के साधन कम हो जाते हैं. इसी दौरान जब इंसानों से बाघों का सामना होता है तो बाघ खुद को असुरक्षित मानते हुए हमला कर देते हैं.
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इस घटना के बाद गुमतरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी और गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जंगल और बफर जोन में अकेले न जाएं. विशेषकर दिन और शाम के समय सतर्क रहें. साथ ही शासन के नियमानुसार मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.