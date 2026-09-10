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पांढुर्णा में खूनी खेल की तैयारी, प्रशासन ने नदी किनारे लगवाए पत्थरों के ढेर, एंबुलेंस तैनात

खूनी खेल के लिए प्रशासन ने नदी किनारे लगवाए पत्थरों के ढेर ( ETV BHARAT )

पांढुर्णा कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने बताया "परंपरा के अनुसार खेले जाने वाला गोटमार मेले के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पत्थरबाजी में घायल होने वाले लोगों के लिए 22 एंबुलेंस की तैनाती की गई हैं. 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी अलग-अलग इलाकों में तैनात रहेंगे. गोफन और धारदार हथियार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है. लोक परंपरा के अनुसार ही खेल को खेला जाएगा. लोगों से अपील की गई है."

छिंदवाड़ा : परंपरा के नाम पर खेला जाने वाला खूनी खेल शुक्रवार को खेला जाएगा. गोटमार मेला की तैयारी पूरी कर ली गई है. प्रशासन की मौजूदगी में खूनी खेल होगा. प्रशासन ने जाम नदी के दोनों तरफ पांढुर्णा और सावरगांव में पत्थरों के ढेर लगवा दिए हैं. इन्हीं पत्थरों से पांढुर्णा और सावर गांव के लोग एक-दूसरों के ऊपर हमला करेंगे. परंपरा के नाम पर हर साल इस आयोजन में सैकड़ों लोग घायल होते हैं.

पांढुर्णा और सावर गांव के बीच जाम नदी है. दोनों गांव के लोग एक-दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं. इस खेल के लिए बाकायदा जिला प्रशासन दोनों तरफ पत्थरों के ढेर लगवाता है, जिसकी तैयारी पूरी कर दी गई है. इन्हीं पत्थरों द्वारा लोग एक दूसरे पर हमला करेंगे और सैकड़ों की संख्या में लोग फिर घायल होंगे. घायलों का अस्पतालों में इलाज किया कराया जाता है. कई लोग गंभीर होते हैं तो नागपुर रेफर करने की नौबत भी आ जाती है."

नदी के बीच लगने वाले झंडे की कहानी

जाम नदी के बीचोंबीच एक झंडा लगाया जाता है. इसी झंडा को तोड़ने के लिए जब लोग नदी के अंदर जाते हैं तो लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं. यह झंडा भी खास तरह का होता है. पुराने पलाश के पेड़ को 2 दिन पहले काट कर लाया जाता है. पोला के दूसरे दिन सुबह चंडी माता के मंदिर में इसकी पूजा की जाती है और फिर दोनों गांव के लोग मिलकर इसे नदी के बीचोंबीच लगा देते हैं. इसी झंडे को तोड़ने के लिए एक-दूसरे पर लोग पत्थर बरसाते हैं. शाम को फिर जिस भी गांव के लोग इसे तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद चंडी माता को अर्पित करने पहुंचते हैं.

नदी के दोनों ओर पत्थरों के ढेर (ETV BHARAT)

भ्रामक व आपत्तिजनक सामग्री पर रोक

जिला प्रशासन के आदेश के तहत व्हाट्सएप, यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी धार्मिक अथवा सामाजिक सामग्री का प्रसारण, प्रचार-प्रसार, पोस्ट अथवा फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों. कलेक्टर ने कहा है "प्रतिबंधात्मक आदेश का उद्देश्य गोटमार मेले के दौरान लोक शांति, मानव जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."