पांढुर्णा के हनुमान मंदिर जाम सांवली में बन रहे हनुमान लोक में भर-भराकर गिरा POP
जाम सांवली में निर्माणाधीन हनुमान लोक में बड़ा हादसा टला. दूसरे फेस के काम के दौरान गुंबद क्षतिग्रस्त. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 6:48 PM IST
छिंदवाड़ा : विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाम सांवली में बन रहे हनुमान लोक के गुंबद में लगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की डिजाइन अचानक भर भराकर गिर गई. गनीमत रही कि गुंबद के नीचे कोई भी भक्त नहीं था. इस घटना से हनुमान लोक के निर्माण कार्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं.
दूसरे फेस का काम जोरों पर
मध्य प्रदेश सरकार पांढुर्णा के हनुमान मंदिर में हनुमान लोक का निर्माण करा रही है. दूसरे फेस का काम हो रहा है. मंगलवार को अचानक गुंबद के नीचे लगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का डिजाइन गिर गया. इससे मंदिर परिसर में अफरातफरी मच गई. इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष गोपाल शर्मा का कहना है "POP के डिजाइन के पास ही एक बड़ा पंखा लगा हुआ है. पंख लगाने के दौरान ही वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की डिजाइन गिर गई. इसे फिर से दुरुस्त किया जा रहा है. निर्माण से संबंधित कोई भी खामियां नहीं हैं."
30 एकड़ भूमि में हो रहा है निर्माण
दूसरे फेस के तहत 314 करोड रुपए की लागत से 30 एकड़ भूमि पर हनुमान लोक का निर्माण किया जा रहा है. पहले फेज का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें करीब 35 करोड रुपए का खर्चा आया था. दूसरे फेस का काम चालू है, इसके तहत श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. भक्ति सागर एवं प्रवचन हॉल, यज्ञशाला, दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग, संस्कृत महाविद्यालय, भोजशाला, धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा है.
कई सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य
दूसरे फेस में चिकित्सा केंद्र की स्थापना भी होनी है. इसके अलावा अष्टसिद्धि केंद्र, ओपन एयर थिएटर, वाटर फ्रंट पाथवे का काम चल रहा है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के साथ ही शेष पाथ वे का निर्माण एवं परिसर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है.
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कांग्रेस विधायक ने की जांच की मांग
हनुमान लोक के निर्माण को लेकर कांग्रेस विधायक विजय चौरे का कहना है "इसके पहले भी महाकाल लोक में निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार की खबरें आई थीं. वहां पर सप्त ऋषियों की मूर्ति हवा में उड़ गई थीं, यहां पर भी अभी निर्माण कार्य के कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे में छज्जा गिरना क्वालिटी पर सवाल खड़ा करता है. इसकी जांच होनी चाहिए."