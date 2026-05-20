ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के गांवों में बजने वाली है घंटी, अब महज खिलौना नहीं होंगे मोबाइल फोन

छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जहां पर मोबाइल फोन लोगों के लिए सिर्फ खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं हैं. लेकिन अब इन गांवों में मोबाइल की घंट बजने वाली है. इन गांवों में सरकारी राशन लेना हो या फिर स्कूल में शिक्षकों को हाजिरी लगानी हो, इसके लिए गांव से 2-4 किलोमीटर दूर जाना होता था या फिर पहाड़ों या पेड़ों का सहारा लेना पड़ता था. क्योंकि इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है. अब इन गांवों के हालात सुधरने वाले हैं. केंद्र सरकार ने 211 गांवों में बीएसएनएल के टॉवर लगाने की मंजूरी दे दी है. बीएसएनएल टॉवर लगने के बाद इन सभी गांवों में 4G नेटवर्क की सुविधा मिलेगी.

211 गांवों में पहुंचेगा नेटवर्क, सिंधिया ने दी मंजूरी

पांढुर्ना और छिंदवाड़ा जिले में बीएसएनएल के नए 211 मोबाइल टॉवर लगाए जाएंगे. सांसद बंटी विवेक साहू ने की मांग के बाद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोनों जिलों के ग्रामीण अंचल में इन टॉवर लगाने की स्वीकृति दी है. टॉवरों खड़े हो जाने से दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में भी 4 जी नेटवर्क मिल सकेगा, जिन गांवों में बीएसएनएल के टॉवर लगाए जाने की मंजूरी मिली है.

छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में सबसे ज्यादा बीएसएनल टॉवर

छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया "मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बीएसएनएल के टॉवर छिंदवाड़ा-पांढुर्णा जिले के लिए स्वीकृत किए गए हैं. पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करते हुए छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा के दूरस्थ अंचलों में मोबाइल टॉवर की स्थापना को लेकर चर्चा करते हुए पत्र सौंपा था. उन्होंने विभाग के उच्चाधिकारियों से भी इस संबंध में पत्राचार किया था. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कुल कुल 587 नई साइट पर मोबाइल टॉवर लगाने की स्वीकृति दी है."