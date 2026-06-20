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मानसून की चाल तय करेगी सफेद सोना की चमक, देरी हुई तो बढ़ेंगी किसानों की समस्याएं

पांढुर्णा और सौसर क्षेत्र के किसान बारिश नहीं होने से परेशान, कपास की बोवनी के लिए कर रहे मानसून आने का इंतजार.

CHHINDWARA COTTON FARMERS
कपास की बोवनी के लिए किसान कर रहे मानसून आने का इंतजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 8:16 PM IST

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छिंदवाड़ा: मौसम की बेरुखी और मौसम के बदले मिजाज ने इस साल फिर किसानों की उम्मीद पर पानी फेरना शुरू कर दिया है. पांढुर्णा और सौसर क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान कपास की खेती करते हैं. ऐसे में किसान मानसून पर ही निर्भर रहते हैं. किसान ने अपनी जमीन को बोवनी के लिये तैयार कर लिया और बीज भी लेकर आ गए परंतु अब आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं.

मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की बढ़ाई चिंता

पांढुर्णा और सौसर क्षेत्र में कपास की खेती बड़ी संख्या में किसान करते हैं. सौसर के किसान कमलाकर धोहके ने बताया, "हर साल कपास की खेती करते हैं और इसी से पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं. इस साल मौसम की इस बेरुखी के चलते काफी चिंता सता रही है. खेतों को बौनी के लिए तैयार तो कर लिया पर समय पर बारिश नहीं होने के कारण कपास के बीजों की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं."

पांढुर्णा और सौसर क्षेत्र के किसान बारिश नहीं होने से परेशान (ETV Bharat)

किसान अल्केश बागड़े ने बताया, "जून के शुरुआत में ही बुवाई हो जाती थी. मानसून की देरी के कारण इसका असर पौधों के विकास पर पड़ेगा. जब पौधों को शुरुआती समय में सही नमी और तापमान नहीं मिलता तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है. जिसके कारण पौधों की प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है. जिसके कारण कीट और बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है."

किसान इन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखें

आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र में पदस्थ कृषि वैज्ञानिक गौरव महाजन ने बताया, "सौसर और पांढुरना क्षेत्र में बड़ी संख्या में कपास की खेती किसान करते हैं. कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है. इस साल मानसून 8 से 10 दिन देरी से आने की संभावना है. जब तक लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा नहीं हो जाए, जब तक बौनी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई बार किसान कम बारिश में ही बौनी शुरू कर देते हैं और फिर कई दिन तक बारिश नहीं होने के कारण जमीन सूख जाती है. जिसके कारण मिट्टी में डाले हुए बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं और खराब हो जाते हैं."

कृषि वैज्ञानिक गौरव महाजन का कहना है, "बौनी करते समय विशेष कर किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक सुनिश्चित दूरी पर ही बीजों की बुवाई करें जिससे बोवनी किए हुए बीज अच्छे से पोषक तत्व ग्रहण कर सके और अच्छे से पनप सकें, जिसका सीधा असर उनकी गुणवत्ता पर पड़ता है.

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