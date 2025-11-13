ETV Bharat / state

मूक बधिर भाई टेक्नोलॉजी से कर रहे मोटी कमाई, परेशानियों के सामने घुटने टेकने वालों के लिए मिसाल

ईश्वर अगर किसी को शारीरिक रूप से कोई कमजोरी देता है तो उससे कहीं दोगुनी मजबूती भी देता है. कुछ ऐसी ही कहानी है राहुल और उसके भाई की. दोनों भाई न तो सुन सकते हैं और न बोल सकते है. आमतौर पर देखा जाता है कि जब ऐसी स्थिति होती है तो लोग अपनी जिंदगी को बेकार समझ लेते हैं और जीवन जीने का तरीका बदल देते हैं. लेकिन इन दोनों भाईयों ने अपनी कमजोरी को बहाना नहीं बनाया, बल्कि आम लोगों की तरह ही एक फूड डिलीवरी कंपनी में जॉब करना शुरू किया. दोनों का काम इतना बेहतर है कि उनकी रेटिंग 5 में से 4.9 तक है. हर महीने 30 से 40 हजार रुपए की कमाई भी करते हैं.

छिंदवाड़ा: राहुल बारोकर और उनके भाई न तो बोल सकते हैं और न सुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया. बल्कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक ऐसा काम शुरू किया, जिससे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं और छोटी-छोटी परेशानियों पर भी जिंदगी को बेकार समझने वालों के लिए मिसाल बन गए हैं.

छिंदवाड़ा में मूक बधिर भाइयों की जोड़ी ने पेश किया मिसाल (ETV Bharat)

टेक्नोलॉजी के जरिए कर रहे कमाई

फूड डिलीवरी कंपनी में काम करने वाले दोनों भाइयों को जब ऑर्डर के लिए कॉल आता है तो होटल या रेस्टोरेंट से लेकर कस्टमर के घर तक मैप के माध्यम से पहुंचते हैं. फिर मोबाइल से ही कस्टमर को मैसेज कर देते हैं, इसमें बोलने और सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है. टेक्नोलॉजी ने उनकी जिंदगी को बेहतर बना दिया है.

देखकर कस्टमर को नहीं होता है एहसास

खाना ऑर्डर करने वाले ग्राहक क्षितिज सक्सेना ने बताया कि "जब उन्हें राहुल ने खाना डिलीवर किया तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि यह दिव्यांग है. उन्होंने ऑनलाइन एप के जरिए ही कस्टमर से कांटेक्ट किया और ऑनलाइन पेमेंट भी लिया. बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि फूड डिलीवरी बॉय बोल और सुन नहीं सकते हैं."

राहुल बारोकर और उसके भाई ने दसवीं तक पढ़ाई की है. आगे भी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से पढ़ाई रुक गई. ईटीवी भारत ने जब राहुल से पूछा तो राहुल ने अपने मोबाइल के नोटपैड में लिखकर बताया कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था. काम की तलाश पर जाते थे तो दिव्यांगता के कारण कोई काम नहीं देता था.

लेकिन फिर फूड डिलीवरी जैसे काम शहर में शुरू हुए और इनमें मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए काम करने के तरीके ने उनकी जिंदगी में बदलाव ला दिया. अब मोबाइल में आसानी से काम करके अच्छी कमाई कर ले रहे हैं. जिससे परिवार बेहद खुश है. राहुल ने बताया कि, ''कुछ दिन बाद उसकी शादी भी होने वाली है उसकी होने वाली पत्नी भी बोल और सुन नहीं सकती है.''