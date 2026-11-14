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IFS अवार्ड के इंतजार में बैठे STR के सहायक संचालक को झटका, दो ठिकानों पर लोकायुक्त छापा

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक के दो ठिकानों पर छापे ( ETV BHARAT )

नर्मदापुरम/छिंदवाड़ा : सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) के सहायक संचालक संजीव कुमार शर्मा के पचमढ़ी स्थित सरकारी आवास और छिंदवाड़ा में निजी आवास पर शनिवार सुबह लोकायुक्त ने दबिश दी. भोपाल स्थित आवास पर भी लोकायुक्त टीम ने छानबीन की है. पचमढ़ी में लोकायुक्त की टीम ने सरकारी दस्तावेज, बैंक खाते, नगदी और सोने चांदी के आभूषणों की बारीकी से जांच शुरू की. इसके आलावा विभिन्न लोगों के साथ पार्टनरशिप में बनाई गई संपत्तियों के दस्तावेज सहित सम्पत्ति की जानकारी ली.

आभूषणों का आकलन करने ज्वैलर को बुलाया