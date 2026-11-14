IFS अवार्ड के इंतजार में बैठे STR के सहायक संचालक को झटका, दो ठिकानों पर लोकायुक्त छापा
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक संजीव कुमार शर्मा की मुसीबत बढ़ी. सारी संपत्ति, गहने व बैंक बैलेंस लोकायुक्त के रडार पर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 5:22 PM IST
नर्मदापुरम/छिंदवाड़ा : सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) के सहायक संचालक संजीव कुमार शर्मा के पचमढ़ी स्थित सरकारी आवास और छिंदवाड़ा में निजी आवास पर शनिवार सुबह लोकायुक्त ने दबिश दी. भोपाल स्थित आवास पर भी लोकायुक्त टीम ने छानबीन की है. पचमढ़ी में लोकायुक्त की टीम ने सरकारी दस्तावेज, बैंक खाते, नगदी और सोने चांदी के आभूषणों की बारीकी से जांच शुरू की. इसके आलावा विभिन्न लोगों के साथ पार्टनरशिप में बनाई गई संपत्तियों के दस्तावेज सहित सम्पत्ति की जानकारी ली.
आभूषणों का आकलन करने ज्वैलर को बुलाया
पचमढ़ी में लोकायुक्त ने करीब एक घंटा जांच पड़ताल के बाद एक ज्वैलर को भी सरकारी आवास में बुलाया. सहायक संचालक संजीव कुमार शर्मा के घर में मिले आभूषणों का आकलन किया गया. संजीव कुमार शर्मा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में हैं. वह रिजर्व के वरिष्ठ अधिकारियों के विश्वसनीय भी हैं. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पचमढ़ी में वह दो बार सहायक संचालक पद पर रह चुके हैं. इसके अलावा वह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में रेंजर, एसडीओ और सहायक संचालक का प्रभार संभाल चुके हैं.
बीते 3 साल से पचमढ़ी में तैनात हैं संजीव शर्मा
संजीव कुमार शर्मा वर्तमान में तीन साल से पचमढ़ी पार्क का प्रबंध संभाल रहे हैं. वरिष्ठता के आधार पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में उपसंचालक का प्रभार भी उन्हीं के पास है. कुछ दिनों बाद संजीव कुमार शर्मा को आईएफएस अवार्ड मिलना था. इसके बाद वह वन मंडल अधिकारी के पद तैनात होने का सपना देख रहे थे. उनका प्रमोशन अब लटक सकता है.
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होटल सहित सारी संपत्ति की जांच
सूत्रों के अनुसार सहायक संचालक संजीव कुमार शर्मा ने पचमढ़ी, छिंदवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर पार्टनरशिप में रिसोर्ट-होटल खोला है. इसके अलावा कई और संपत्तियों की जानकारी लोकायुक्त को मिली है. छिंदवाड़ा में कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त डीएसपी अजय मिश्रा ने बताया "संजीव शर्मा ने सेवाकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी की है. विशेष न्यायालय से सर्च वारंट लेने के बाद उनके दो ठिकानों पर जांच जारी है. सर्चिंग करके प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है."
लोकायुक्त डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया "संजीव शर्मा के पचमढ़ी स्थित सरकारी आवास में तलाशी के दौरान 23 लख रुपए कैश मिला है.1 किलो 600 ग्राम सोना और डेढ़ किलो चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं. इसके अलावा विलासिता की वस्तुएं कीमती घड़ियां और कई मूल्यवान संपत्तियां मिली हैं."