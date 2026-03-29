हादसों की मार से उजड़ी दुनिया, शीतल के संघर्ष का सफर, न सिर पर छत न खाने का सहारा
छिंदवाड़ा में बस हादसे में शीतल की मां की मौत, झोपड़ी में अकेली बची है युवती, खाने तक के नहीं हैं पैसे, नौकरी की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 11:31 AM IST|
Updated : March 29, 2026 at 12:29 PM IST
छिंदवाड़ा: पिता और भाई के दुनिया से जाने के बाद भले ही शीतल के रहने के लिए मकान नहीं था लेकिन उसकी मां का साथ उसके लिए सबसे बड़ी ताकत था. मां और बेटी दोनों मजदूरी करती थी और फिर एक झोपड़ी में आकर रात गुजारती थी. झोपड़ी की हालत ऐसी है कि ना छत और ना ही दीवार लेकिन फिर भी मां बेटी के हौसले के आगे परेशानियां बोनी साबित होती थी. छिंदवाड़ा में हुए बस हादसे में शीतल की मां भी दुनिया से चली गई है और शीतल अब अकेली रह गई है. जानिए शीतल की दिल को झकझोर देने वाली कहानी.
हादसों ने उजाड़ दी शीतल की पूरी दुनिया
शीतल का परिवार 5 साल पहले तक भले ही गरीबी में जिंदगी जीते थे लेकिन परिवार भरा पूरा और काफी खुश था. क्योंकि परिवार में पिता, भाई, मां और खुद शीतल थी. लेकिन 5 साल पहले एक सड़क हादसे में पिता कृष्णा इवनाती की मौत हो गई. परिवार उस समय भी टूट गया था, लेकिन मं सिया इवनाती ने अपने दोनों बच्चों को संभालते हुए खुद मजदूरी करना शुरू किया. एक साल पहले फिर इस परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा और शीतल के भाई की भी करंट लगने से मौत हो गई. मां और बेटी दोनों ही बची थी लेकिन मां ने फिर हार नहीं मानी और अपनी बेटी के साथ जिंदगी जीना शुरु किया. शीतल की किस्मत ने एक बार फिर दगा दिया और बस हादसे में उसकी मां की भी जान चली गई. शीतल अब अकेली रह गई है.
ना रहने के लिए छत न जीने का कोई सहारा
शीतल और उसकी मां एक ऐसी झोपड़ी में रहते थे जहां ना तो छत है और ना दीवारें. गर्मी के दिनों में धूप की लपटे तो बारिश में पानी की बौछारें और ठंड में ठिठुरते हुए किसी तरह मां और बेटी अपनी जिंदगी काटती थी. लेकिन इनके हौसले के आगे सारी परेशानियां पस्त हो जाती थी. शीतल अब अकेली बची है. सरकार से उम्मीद है कि उसके लिए कुछ हो सकता है.
सचिव ने धमकाया इसलिए CM की सभा में गई थी मां
शीतल ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में जाने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव ने उनकी मां से कहा. मां ने मना करते हुए कहा कि, वह मजदूरी करने जाएगी लेकिन सचिव ने धमकी दी थी कि अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में छिंदवाड़ा नहीं जाओगी तो लाड़ली बहना योजना से नाम काट दिया जाएगा और जी राम जी योजना की जो मजदूरी बाकी है वह भी नहीं दी जाएगी. सचिव उनके घर दोबारा आए थे, इसके बाद मजबूरी में मां बस में बैठकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंची थी.''
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नवमीं तक पढ़ी है शीतल, सरकार से नौकरी की उम्मीद
सिया इवनाती अपनी बेटी को पढ़ाकर बेहतर जिंदगी देने की उम्मीद कर रही थी. लेकिन परिवार पर आती परेशानियों ने शीतल को पढ़ने नहीं दिया. उसके बाद शीतल भी अपनी मां के साथ मजदूरी करने लगी थी. मां के चले जाने के बाद अकेली बची शीतल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार की तरफ से ₹4 लाख की सहायता राशि और चार लाख रुपए संबल योजना के तहत देने का वादा किया है. इसके बाद कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहां पहुंचे. कांग्रेस भी इन्हें ₹50000 की सहायता राशि दे रही है. लेकिन आगे की जिंदगी जीने के लिए शीतल ने सरकार से गुहार लगाई है कि उसे नौकरी दी जाए ताकि वह अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सके.
पीएम आवास योजना और ट्रेनिंग दिलाने का सीएम ने किया वादा
हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेर गांव पहुंचे थे. उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. शीतल से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि, ''आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार कराएगी.'' इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर को भी निर्देशित किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इस बेटी को दिलाया जाए ताकि रहने के लिए उसके सर पर छत हो सके.
कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि, ''बेटी एक तरीके से अब अनाथ हो गई है. रहने के लिए उसके पास घर भी नहीं है. दीवार के नाम पर लकड़िया लगाई गई है जिसमें कोई भी बाहर से अंदर देख सकता है. इससे पहले किसी भी प्रदेश की ऐसी भयानक स्थिति कभी नहीं देखी गई.''