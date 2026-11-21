जहरीली सब्जियों को कहिए बाय-बाय, नेचुरल सब्जी से सुधारिए सेहत, हफ्ते में एक दिन जैविक बाजार
छिंदवाड़ा में सप्ताह में एक बार लगता है जैविक प्राकृतिक बाजार. 2 से 3 घंटे में बिक जाती हैं किसानों की सब्जियां. रिपोर्ट-महेन्द्र राय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 11:04 PM IST
छिंदवाड़ा: सब्जियों में अंधाधुंध कीटनाशकों का उपयोग कर बाजार में लाया जा रहा है, जिसके कारण लोगों के घरों तक बीमारियां पहुंच रही हैं. सरकार रासायनिक खाद और कीटनाशक से बचने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं. इसी के चलते कई किसान जैविक प्राकृतिक खेती तो करते थे लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिलने की वजह से वह घाटे में जा रहे थे. सरकार की एक पहल ने किसानों के लिए फायदे का सौदा बना दिया है.
सप्ताह में एक बार लगता है जैविक प्राकृतिक बाजार
छिंदवाड़ा में पिछले 50 सप्ताह से सब्जी मंडी गुरैया में हर शनिवार जैविक और प्राकृतिक बाजार लगाया जाता है. जिला प्रशासन का उद्देश्य था कि जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बाजार मिल सके और आम लोगों को कीटनाशक और रसायन से मुक्त सब्जी और अनाज मिल सके. इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को हो रहा है. करीब 2 से 3 घंटे में ही उनकी सब्जियां बिक जाती हैं.
जैविक तरीके से सब्जी उत्पादन करने वाले किसान रामचरण राऊत ने बताया, "पहले जैविक खेती करना मुश्किल साबित हो रहा था क्योंकि हमारे उत्पाद और कीटनाशक वाली सब्जियां एक साथ एक ही बाजार में बिकती थीं. इसलिए हमें उसका सही दाम नहीं मिलता था और हम घाटे में जा रहे थे. जैविक प्राकृतिक बाजार लगने से हमें दाम भी अच्छे मिलते हैं और लोगों तक हम अच्छी सब्जी पहुंचा पाते हैं."
अनाज से लेकर सब्जी दालें भी जैविक
छिंदवाड़ा में लगने वाले इस जैविक प्राकृतिक हाट बाजार में सिर्फ जैविक और प्राकृतिक सब्जियां ही नहीं मिलतीं बल्कि यहां पर सभी प्रकार के अनाज, जिसमें मिलेट्स से लेकर गेहूं और दालें भी मिलती हैं. इसके अलावा घर में तैयार किए गए अचार, पापड़ सहित कई और भी घरेलू सामान यहां पर आसानी से मिल जाता है."
क्या है जैविक और प्राकृतिक खेती
जैविक और प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार का रसायन या कीटनाशक उपयोग नहीं किया जाता है. जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और कई जैविक उत्पाद बाजार से लाने पड़ते हैं जो किसानों को महंगे पड़ते हैं. इसके अलावा प्राकृतिक खेती में किसानों को अपने खेत में ही कीटनाशक और लाभ पहुंचाने वाले उत्पाद बनाने पड़ते हैं. देसी गाय के गोबर-मूत्र से बने जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग कर तैयार किए जाते हैं.
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्राकृतिक उत्पाद पहुंचने का प्रयास
किसान राजेश कुमार धारे ने ईटीवी भारत को बताया, "रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग करने से फसल का ज्यादा उत्पादन होता है लेकिन उसका नुकसान अधिक होता है. लोगों तक हम अच्छी सब्जी पहुंचा सके और बिना रसायन और कीटनाशक का लोग प्रयोग कर सकें इसके लिए प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन भी इसमें हमारी मदद कर रहा है, लगातार इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा तो हमारे उत्पाद बाजार में ज्यादा बिकेंगे जिससे हमें और भी फायदा होगा."