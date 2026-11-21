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जहरीली सब्जियों को कहिए बाय-बाय, नेचुरल सब्जी से सुधारिए सेहत, हफ्ते में एक दिन जैविक बाजार

सप्ताह में एक बार लगता है जैविक प्राकृतिक बाजार ( Etv Bharat )

छिंदवाड़ा: सब्जियों में अंधाधुंध कीटनाशकों का उपयोग कर बाजार में लाया जा रहा है, जिसके कारण लोगों के घरों तक बीमारियां पहुंच रही हैं. सरकार रासायनिक खाद और कीटनाशक से बचने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं. इसी के चलते कई किसान जैविक प्राकृतिक खेती तो करते थे लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिलने की वजह से वह घाटे में जा रहे थे. सरकार की एक पहल ने किसानों के लिए फायदे का सौदा बना दिया है.

सप्ताह में एक बार लगता है जैविक प्राकृतिक बाजार छिंदवाड़ा में पिछले 50 सप्ताह से सब्जी मंडी गुरैया में हर शनिवार जैविक और प्राकृतिक बाजार लगाया जाता है. जिला प्रशासन का उद्देश्य था कि जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बाजार मिल सके और आम लोगों को कीटनाशक और रसायन से मुक्त सब्जी और अनाज मिल सके. इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को हो रहा है. करीब 2 से 3 घंटे में ही उनकी सब्जियां बिक जाती हैं.