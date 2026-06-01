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मानसून से पहले खेत में कर लें ये काम, मिट्टी बन जाएगी सोना, होगी बंपर पैदावार

मानसून से पहले खेत की जुताई बढ़ाएगा पैदावार ( Getty Image )

रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक विजय कुमार पराड़कर ने बताया, "जैविक खेती के लिए मिट्टी को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य रसायनों से मुक्ति और प्राकृतिक पोषक तत्वों और सूक्ष्म जीवों का संतुलन बनाना होता है. जिसके लिए मानसून के पहले किसानों को अपने खेतों को तैयार करना होता है. जिसमें मिट्टी को भुरभुरी, हवादार, जीवाश्म युक्त और जैविक रूप से सक्रिय बनाना पड़ता है."

छिंदवाड़ा: नौतपा 25 मई से शुरू हुआ है, जो 2 जून तक रहेगा. इस समय पृथ्वी पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं. माना जाता है कि नौतपा के 9 दिनों तक जितना अधिक गर्मी पड़ेगी और कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, आने वाला मानसून उतना ही अच्छा होगा. लेकिन जैविक खेती करने वाले किसानों को मानसून आने से पहले कुछ अहम कदम उठाने जरूरी हैं, जिससे खेत की मिट्टी सोना बन जाएगी और फसल की बंपर पैदावर होगी.

बंपर फसल उत्पादन के लिए मृदा परिक्षण जरूरी (ETV Bharat)

सूर्य की तेज किरणें मिट्टी में मौजूद फंगस को करती है नष्ट

रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार पराड़कर ने बताया, "गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए. जिससे सूरज की तेज किरणें मिट्टी की ऊपरी परतों में मौजूद हानिकारक फंगस, बैक्टीरिया, कीड़ों के अंडे, लार्वा को प्राकृतिक रूप से नष्ट कर देती है. जुताई के बाद मिट्टी के बीच खुली हवा बढ़ जाती है, इससे मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बन जाती है."

मानसून के पहले करें जैविक खेती की तैयारी (ETV Bharat)

प्राकृतिक खाद खेत में डालें

इसके साथ ही प्राकृतिक खाद को ठोस, तरल और गैस रूप में खेतों में दिया जा सकता है. पौधों और मिट्टी की जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से किया जाता है. जिसमें गोबर खाद, वर्मीकंपोस्ट (केंचुआ खाद ), कंपोस्ट खाद और हरी खाद का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है. इसे सिंचाई के पानी को साथ बहाकर या खड़ी फसल पर भी उपयोग किया जा सकता है.

बेहतर उत्पादन के लिए मृदा परिक्षण जरूरी (ETV Bharat)

मृदा परीक्षण जरूरी

सहायक मृदा परीक्षण के अधिकारी एस आर दास ने कहा कि "मृदा परीक्षण किसानों को आवश्यक रूप से करवानी चाहिए. इससे पता चलता है कि मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्व हैं या किन चीजों की कमी है. इसके बाद जैविक रूप से उन तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं और जैविक फसल की पैदावार और अधिक हो सकती है.