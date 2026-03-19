ऑनलाइन प्यार ने कर दिया दीवाना, 1500 किलोमीटर दूर प्रेमी से मिलने पहुंची नाबालिग
ऑनलाइन प्यार में नाबालिग हुई दीवानी, 1500 किलोमीटर का सफर कर प्रेमी से मिलने लुधियाना पहुंची प्रेमिका. 3 महीने बाद पुलिस को मिली सुराग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 7:48 PM IST
छिंदवाड़ा: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाबालिग लड़की को पंजाब के लुधियाना निवासी युवक से प्यार हो गया. दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी की नाबालिग अपने माता-पिता को छोड़कर 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर प्रेमी के पास पहुंच गई. पुलिस ने करीब 3 महीने बाद नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया.
1500 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंची नाबालिग
पांढुर्ना के एडिशनल एसपी नीरज सोनी ने बताया, "20 दिसंबर 2025 को नाबालिग के परिजन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पांढुर्णा थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस लगातार नाबालिगों की पतासाजी और दस्तयाब करने का अभियान चला रही है. इसको भी सभी जगह तलाशा गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. फिर साइबर तकनीक का सहारा लेकर नाबालिग के सोशल मीडिया अकाउंट को सर्च किया गया तो पता चला की नाबालिग पंजाब के लुधियाना में है. पांढुर्णा पुलिस की टीम ने पंजाब के लुधियाना से नाबालिग को बरामद किया है.
प्रेमी के मना करने के बावजूद युवती पहुंची लुधियाना
पुलिस ने बताया है कि नाबालिग को बरामद करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लुधियाना निवासी युवक से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. जिसके बाद नाबालिग ने युवक को पहले पांढुर्ना आने के लिए कहा लेकिन युवक ने मना कर दिया तो नाबालिग खुद लुधियाना जाने की बात करने लगी थी इसके बाद भी युवक ने लुधियाना आने के लिए मना किया था. इसके बाद भी नाबालिग लुधियाना पहुंच गई जो उसके गांव से करीब 1500 किलोमीटर दूर है.
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ऑपरेशन मुस्कान चला रही मध्य प्रदेश पुलिस
एडिशनल एसपी नीरज सोनी ने बताया, "सरकार के द्वारा लगातार ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है जिसमें लापता नाबालिग बच्चों की पतासाजी कर उन्हें सुरक्षित दस्तयाब कर उनके परिजनों को सौंपने का काम किया जाता है. इसी अभियान के तहत इस नाबालिग को भी पुलिस ने साइबर की मदद से ढूंढ निकाला है. इसमें पंजाब पुलिस ने भी उनकी मदद की. नाबालिग ने आने के बाद युवक के खिलाफ किसी भी तरह का कोई बयान दर्ज नहीं कराया गया है. इसलिए दोनों की काउंसलिंग कर छोड़ दिया गया."