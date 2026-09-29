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बंगाल के फिल्मी पर्दों पर दिखेगी छिंदवाड़ा की खूबसूरती, रायसेन रहस्य फिल्म की शूटिंग जारी

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इन दिनों बंगाली फिल्म की शूटिंग चल रही है. यहां के आदिवासी गांव सावरवानी में बने होमस्टे सिर्फ टूरिस्ट के लिए पिकनिक स्पॉट ही नहीं बल्कि फिल्म डायरेक्टर्स के लिए भी बेहतर डेस्टिनेशन साबित हो रहे हैं. यही वजह है कि छिंदवाड़ा के आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और खान-पान की झलक अब बंगाल के फिल्मी पर्दों पर भी देखने मिलेगी.

सावरवानी गांव अपनी ख्रूबसूरती के कारण देश-विदेश के पर्यटकों के साथ अब बंगाल फिल्म इंडस्ट्री को भी भा गया है. सावरवानी में बंगाल से आई टीम ने बंगाली भाषा में बन रही फिल्म की शूटिंग की. एक सप्ताह तक चलने वाली शूटिंग के दौरान फिल्म का आखिरी शेड्यूल पूरा किया जा रहा है. दिसंबर में दो और फिल्मों की शूटिंग भी यहां पर शुरू होगी.

रायसेन रहस्य फिल्म के कई शॉट यहां फिल्माय गए (Etv Bharat)

जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया, '' विकास से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाने व होम स्टे के प्रमोशन के लिए बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में सतपुड़ा की गोद में बसा पर्यटन ग्राम सावरवानी इन दिनों फिल्मी रंग में रंगा है. यहां फिल्म 'रायसेन रहस्य' की शूटिंग पिछले एक सप्ताह से चल रही है.''

कई दिनों तक चलेगी फिल्म की शूटिंग (Etv Bharat)

गांव के सभी होम स्टे फुल, देशी खाने के दीवाने हुए बंगाली

कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बताया, '' शूटिंग के चलते गांव के सभी होमस्टे पूरे एक सप्ताह के लिए फुल बुक हैं और गांव में लाइट, कैमरा, एक्शन की गूंज है. इस शूटिंग से गांव के लोगों को बड़ा रोजगार मिला है. युवाओं को शूटिंग टीम में सहयोगी के तौर पर काम मिला है, तो महिलाएं भोजन व्यवस्था और मेहमाननवाजी संभाल रहीं हैं. फिल्म की शूटिंग इस गाँव की उपलब्धियों में एक नया अध्याय है. अब तक होमस्टे टूरिज्म और संस्कृति संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पा चुका यह छोटा सा गांव सावरवानी अब शूटिंग हब के रूप में पहचान बनाने की दिशा में बढ़ रहा है.

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कम खर्चे में बेहतर लोकेशन, पर्दे पर दिखती है खूबसूरती

फिल्म निर्माता इंद्रजीत सिंह बैस ने बताया, '' किसी भी स्टूडियो में अगर फिल्म शूट करना हो तो सेट बनाने में सबसे ज्यादा खर्च होता है लेकिन आजकल आउटडोर शूटिंग का दौर चल चुका है, जिसमें खर्च कम आता है, बेहतर लोकेशन भी मिल जाती है और परदे पर नेचुरल खूबसूरती दिखती है. इसलिए ज्यादातर फिल्में आउटडोर शूट हो रही हैं. इनमें छिंदवाड़ा भी काफी आगे आ रहा है क्योंकि यहां की हरे-भरे जंगल पहाड़ों की खूबसूरती और आदिवासियों की परंपरा बेहतर है जो रंगीन पर्दे पर दिखाई देने लगी है.''