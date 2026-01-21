ETV Bharat / state

विदेशी धरती में उम्र को दी मात, एक ने 70 तो दूसरे ने 66 की उम्र में किया कमाल, पावर लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड

वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में वियतनाम के होचीमिन शहर में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया. इसमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के दो खिलाड़ी राजेन्द्र सिंह ठाकुर ने 70 साल आयु वर्ग में 83 किलोग्राम और संजय चाटे ने 66 वर्ष आयु वर्ग में 64 किलोग्राम वर्ग में भाग लेकर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया.

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के दो वेट लिफ्टर्स के सामने उम्र ने भी घुटने टेक दिए हैं. दोनों ने ऐसा कमाल किया है कि युवा भी हैरत में पड़ जाएं. एक की उम्र 70 साल है, तो दूसरे की 66 साल, इस उम्र में भी दोनों पहलवानों ने विदेश जाकर भारत की ताकत का जबर्दस्त एहसास करा दिया है. हम बात कर रहे हैं छिन्दवाड़ा के राजेन्द्र सिंह ठाकुर और संजय चाटे की जिन्होंने वियतनाम में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतकर भारत का परचम फहराया है.

रिटायरमेंट के बाद भी जिम जाते हैं दोनों ओल्ड एज खिलाड़ी (Etv Bharat)

इन्होंने बैंच प्रेस व डेड लिफ्ट प्रतियोगिता में दो-दो गोल्ड मेडल प्राप्त कर भारतीय ध्वज का गौरव बढ़ाया है. सीनियर सिटीजन कैटेगिरी में यह कारनामा करने वाले जिले के पहले खिलाड़ी बने राजेन्द्र व संजय ने विदेशी जमीन पर 2-2 गोल्ड मेडल जीत कर नया कीर्तिमान बनाया है.

वेट लिफ्टिंग करते हुए संजय चाटे (Etv Bharat)

भारत से 35 खिलाड़ी हुए थे शामिल

खिलाड़ी राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया, '' वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में भारत से 35 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. मध्य प्रदेश से एकमात्र छिंदवाड़ा जिले से हम दो खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ था. दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है.'' दोनों खिलाड़ियों ने बताया कि जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सामने खड़े होने का मौका मिला, तब राष्ट्रगान की धुन बजते ही वे गर्व से भर गए. उन्होंने यह भी बताया कि सीनियर सिटीजन रैंक में पहली बार छिंदवाड़ा को गोल्ड मैडल मिला है. हालांकि, छिंदवाड़ा के कई खिलाड़ियों ने विदेश में सफलता का परचम फहराया है.

जिम करते राजेंद्र सिंह ठाकुर (Etv Bharat)

सरकारी कागजों में रिटायर लेकिन मैदान में जवां

बैंक की नौकरी से 6 साल पहले रिटायर हो चुके संजय चाटे नौकरी करने के दौरान भी कुछ समय निकालकर लगातार जिम में प्रैक्टिस करते रहते थे. वहीं राजेंद्र सिंह ठाकुर ने खेल को ही अपना करियर बनाया और लगातार जिम से लेकर दूसरे खेल खेलते रहे. संजय चाटे ने बताया, '' भले ही मैं सरकारी कागजों में 6 साल पहले रिटायर हो चुका हूं लेकिन अभी भी पूरी तरह स्वस्थ हूं. ना तो किसी बीमारी ने घेरा है और ना ही खुद को मैंने कभी कमजोर महसूस किया है.''

दोनों प्लेयर्स को वेट लिफ्टिंग, बैंच प्रैस और पावर लिफ्टिंग में महारत (Etv Bharat)

ऐसे उमर को मात देते हैं दोनों

राजेंद्र सिंह ठाकुर और संजय कहते हैं, '' किसी भी काम में अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो वह आपके लिए बड़ा आसान होता है. कई लोग अपनी उम्र के पड़ाव के हिसाब से जिंदगी जीते हैं. इसलिए भी अपने मन को भी कमजोर कर लेते हैं. अगर आप स्वस्थ हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो उम्र को आसानी से मात दिया जा सकता है.''

उन्होंने आगे कहा, ''70 साल की उम्र में अधिकतर लोग घर से निकलने में भी डरते हैं लेकिन यह दोनों खिलाड़ी वेटलिफ्टिंग करते हैं. दोनों ने अपनी तंदुरुस्ती का राज बताते हुए कहा कि ये शुरुआत से ही लगातार एक्सरसाइज, खेल की लगातार प्रैक्टिस, संयमित डायट, अच्छी नींद और सट्रैस फ्री रहने का नतीजा है.''