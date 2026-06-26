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नहीं पहुंची एम्बुलेंस, प्रेग्नेंट महिला को खाट पर ले गए परिजन, नदी पार करते समय डिलेवरी

महिला को खाट पर ले गए, नदी पार करते समय डिलेवरी ( ETV BHARAT )