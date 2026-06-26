नहीं पहुंची एम्बुलेंस, प्रेग्नेंट महिला को खाट पर ले गए परिजन, नदी पार करते समय डिलेवरी
छिंदवाड़ा के हथोड़ा हिरीं गांव की महिला की डिलेवरी के बाद जच्चा-बच्चा को परिजन बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 2:53 PM IST
छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश के कई गांवों में अभी भी सड़क नहीं पहुंच सकी है. इन गांवों से गंभीर मरीजों को खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है. छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में फिर शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली. हथोड़ा हिरीं गांव के एक टोला में सड़क की हालात बेहद खराब है. यहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती. दर्द से कराहती महिला को परिजन खाट के सहारे ले गए. बरसाती नाला पार कराया. इसी दौरान महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ी और उसकी खाट पर डिलेवरी करानी पड़ी.
डिलेवरी के बाद बाइक से ले गए जच्चा-बच्चा को
प्रसूता और नवजात को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने परिवार व ग्रामीणों को खासी मशक्कत करनी पड़ी. बारिश के दिनों हथोड़ा हिरीं गांव के टोला में रहने वाले 20 परिवारों से संपर्क टूट जाता है. बुधवार शाम गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ने पर परिजन खटिया पर लेटाकर ले गए. नदी पार करा रहे थे कि हालात ऐसे बने कि खटिया पर ही गर्भवती की डिलेवरी हो गई. इसके बाद जैसे-तैसे जच्चा-बच्चा को नदी पार कराया गया. लम्बे इंजतार के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो बाइक से जच्चा-बच्चा को अस्पताल पहुंचाया गया.
नदी में पानी के कारण नहीं निकल पाते वाहन
गोपाल विश्वकर्मा ने बताया "उनकी भाभी को प्रसव पीड़ा काफी बढ़ गई थी. एम्बुलेंस को कॉल किया गया. बरसात के दिनों में नदी में पानी आने की वजह से उनके टोला तक कोई भी वाहन नहीं पहुंच पाता. इसलिए खटिया में लेटाकर गर्भवती को नदी पार करा रहे थे. इस दौरान रास्ते में डिलेवरी हो गई.
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कई बार लगाई गुहार, सुनवाई नहीं
गोपाल विश्वकर्मा का कहना है "बारिश की वजह से अक्सर ऐसे हालात बनते हैं. कई बार नदी में पुलिया और रोड बनाने की मांग की गई, लेकिन अधिकारी व जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते. स्कूली बच्चों को नदी पार कर जाना पड़ता है. जनपद पंचायत से लेकर एसडीएम तक शिकायत कर चुके हैं. नेताओं को समस्या बता चुके हैं लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता."
अमरवाड़ा सिविल अस्पताल की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर करूर ठाकुर ने बताया "समय पर एंबुलेंस गर्भवती महिला तक क्यों नहीं पहुंची, इसकी जानकारी नहीं है. एम्बुलेंस ऑपरेशन भोपाल कंट्रोल रूम से संचालित होती है. हमारे पास जच्चा-बच्चा आए है, जो स्वस्थ हैं."