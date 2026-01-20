ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा से निकलेंगे नेशनल-इंटरनेशनल खिलाड़ी, 20 एकड़ में बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

जिले के खिलाडियों को 6 करोड़ 69 लाख की राशि से निर्मित होने वाले एकीकृत बहुउद्देशीय खेल परिसर की सौगात मिली है. सांसद ने इमलीखेड़ा में 20 एकड़ जमीन में बनने जा रहे इंटीग्रेटेड मल्टी पर्पज स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी ली व सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मैदान का निरीक्षण किया. सांसद ने इमलीखेड़ा में आवंटित 20 एकड़ जमीन में खेल मैदानों व भवनों के निर्माण के नक्शे व डिजाइन को समझा और जमीन का निरीक्षण करते हुए कॉम्प्लेक्स को हाईटेक बनाने की बात कही.

छिंदवाड़ा : इमलीखेड़ा में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स से छिंदवाड़ा में खिलाड़ियों को और बढ़ावा मिलने जा रहा है. यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के लिए सरकार ने छिंदवाड़ा को 6 करोड़ 69 लाख रुपए का बजट दिया है. इसके बाद छिंदवाजडा सांसद बंटी विवेक साहू ने इमलीखेड़ा में बनने वाले खेल परिसर के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नक्शे व जमीन का निरीक्षण करते सांसद (Etv Bharat)

दो चरणों में होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण

सांसद खेल महोत्सव के समापन व पुरस्कार वितरण के मौके पर मध्यप्रदेश शासन खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सांसद बंटी विकेट साहू ने इसकी मांग की थी. इस मांग को शासन ने स्वीकृत कर लिया है, जिसके तहत 6 करोड़ 69 लाख की राशि स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत 20 एकड़ आवंटित जमीन में प्रथम फेज में एप्रोच रोड, प्रशासनिक भवन सहित इंडोर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में बैडमिंटन, मल्टीपर्पस हॉल, योगा हॉल, टेबल टेनिस हॉल, फिटनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा. वहीं दूसरे फेज में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक, फुटबॉल, स्विमिंग पूल कबड्डी, खो-खो ,वॉलीबॉल, सिंथेटिक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा.''

20 एकड़ जमीन में बनेगा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स (Etv Bharat)

खेल मंत्री विश्वास सारंग ने की थी घोषणा

22 दिसम्बर को सांसद खेल महोत्सव समापन के मौके पर सांसद बंटी विवेक साहू ने खेल मंत्री विश्वास सारंग के सामने ये मांग रखी थी. सभी मांगों को खेल एवं युवा कल्याण व सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने पूरा करते हुए मंच से ही उसकी घोषणा भी की थी. खेल मंत्री विश्वास सारंग ने घोषणा करते हुए कहा था, '' ईमलीखेड़ा में खेलो इंडिया गेम्स के लिए आरक्षित खेल परिसर की जमीन पर काम प्रारंभ करने के लिए एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. शुक्ला ग्राउंड में बने टेबल टेनिस हॉल के अधूरे निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी. इसके साथ ही छिंदवाड़ा व पांढुर्णा शहर में स्वीमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा.''

यह भी पढ़ें-

उन्होंने आगे कहा, '' जिले की हर विधानसभा में खिलाड़ियों के लिए सर्वसुविधायुक्त खेल परिसर का निर्माण होगा. हर्रई में स्वीकृत हुई सोसायटियों में ऑफिस का निर्माण कराया जाएगा. छिंदवाड़ा में भी सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम ग्राउंड का निर्माण कराया जाएगा.''