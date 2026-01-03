ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा का देवगढ़ बना होम स्टे का गढ़, छिंदवाड़ा कलेक्टर मेहमानवाजी देख हुए गदगद

गांव में पहुंचे कलेक्टर का आदिवासियों ने किया जोरदार स्वागत, देवगढ़ में 12 होम स्टे बनकर तैयार, कलेक्टर ने किया लोकार्पण

देवगढ़ में 12 होम स्टे बनकर हुए तैयार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 9:41 AM IST

3 Min Read
छिन्दवाड़ा : देवगढ़ महोत्सव के समापन के साथ छिंदवाड़ा में एक अनोखा दृश्य देखने मिला, यहां जैसे ही कलेक्टर हरेंद्र नारायण देवगढ़ पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका स्वागत आदिवासी परंपरा और गोंडी डांस के साथ किया. दरअसल, देवगढ़ महोत्सव के समापन के साथ यहां एक और नए होम स्टे का उद्घाटन हुआ. इस उद्घाटन समारोह में आदिवासी परंपरा की झलक देख कलेक्टर भी खुश हो गए.

10 हजार से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे

ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तीन दिन तक चले पहले देवगढ़ महोत्सव को पर्यटकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. तीन दिनों में यहां 10 हजार से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे. यहां परम्परागत और स्थानीय खेलों से पर्यटकों को जोड़ा गया. इसी बीच यहां शुरु हुए होम स्टे ने पर्यटकों को काफी लुभाया. वहीं, पूरी तरह प्लास्टिक फ्री किए गए देवगढ़ महोत्सव में पर्यटकों को चाय कुल्हड़ में दी गई. जंगल में प्राकृतिक सुंदरता के बीच कुल्हड़ चाय की चुसकी लेते हुए पर्यटकों ने देवगढ़ महोत्सव का आनंद लिया.

छिंदवाड़ा कलेक्टर मेहमानवाजी देख हुए गदगद (Etv Bharat)

12 होम स्टे बनकर हुए तैयार,कलेक्टर ने किया लोकार्पण

कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कहा, '' देवगढ़ प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न गांव है और यहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. ग्रामीणों को एकजुट होकर पर्यटन को बढ़ावा देना होगा, जिससे ग्राम की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. सभी होम स्टे संचालक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, जिससे देश-विदेश में देवगढ़ की ख्याति हो." देवगढ़ में अब 12 होमस्टे बनकर तैयार हो गए हैं, कलेक्टर ने इनमें से एक होमस्टे का लोकार्पण किया.

गांव में पहुंचे कलेक्टर का आदिवासियों ने किया जोरदार स्वागत (Etv Bharat)

गांव में ही मिल रहा रोजगार, विरासत को मिली पहचान

देवगढ़ के सरपंच बलदेव धुर्वे ने बताया, '' देवगढ़ की अपनी ऐतिहासिक और प्राचीन विरासत की कहानी है. जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से यहां पर होमस्टे तैयार कराए गए हैं जिससे अब गांव में ही लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और अपनी विरासत को देश और दुनिया में पहुंचाने का मौका भी मिला है. आदिवासी और ग्रामीणों को अपनी ही जमीन पर होमस्टे बनाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर दुकान और गाइड भी तैयार हो रहे हैं, जिससे रोजगार मिल रहा है.''

छिंदवाड़ा का देवगढ़ बना होम स्टे का गढ़ (Etv Bharat)

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बने होम स्टे पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं. यहां ट्राइबल बेल्ट से जुड़े क्षेत्रों में होम स्टे बनने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है. इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और क्षेत्र का विकास भी हो रहा है.

