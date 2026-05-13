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NEET की कोचिंग में घर की सारी जमापूंजी खर्च, मां के गहने गिरवी रखे, अब सपने भी चकनाचूर

नीट एग्जाम कैंसिल होने से स्टूडेंट्स के साथ ही उनके पैरेंट्स को करारा झटका. सिस्टम के नाकारापन से रोष.

NEET UG 2026 CANCELLATION
नीट एग्जाम कैंसिल होने से सपने टूटे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 1:38 PM IST

2 Min Read
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छिंदवाड़ा : पेपर लीक होने के बाद NEET UG 2026 कैंसिल कर दिया गया. इससे स्टूडेंट्स में रोष है. खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के स्टूडेंट्स के साथ ही उनके पैरेंट्स काफी निराश हैं. छिंदवाड़ा में एक परिवार ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया. जिंदगीभर की जमापूंजी खर्च कर दी. अब परिवार के सपनों पर जैसे वज्रपात हो गया.

बेटे को 4 साल तक कोटा में कराई कोचिंग

नीट एग्जाम के लगातार पेपर लीक होने की घटनाओं से विद्यार्थियों का मनोबल टूटने लगा है. छिंदवाड़ा में रहने वाला सामान्य परिवार, जहां पिता मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और माता हाउसवाइफ है. पिता नंदकिशोर शर्मा ने बताया "उन्होंने अपने बेटे अभिषेक को डॉक्टर बनाने के लिए सारी जमापूंजी खर्च कर दी. पाई-पाई जोड़कर 4 साल से कोटा में कोचिंग कराई. हालात ऐसे बने कि पत्नी के गहने तक गिरवी रखना पड़े. सपना यही था कि उनका बेटा डॉक्टर बन जाए."

छिंदवाड़ा के स्टूडेंट अभिषेक शर्मा (ETV BHARAT)

नीट एग्जाम रद्द होने से सपने टूटे

नंदकिशोर शर्मा बताते हैं "उनके परिवार में दो लड़कियां भी हैं. वे भी पढ़ाई कर रही हैं." नीट एग्जाम देने वाले अभिषेक का कहना है "पेपर लीक होने की घटना पहली बार नहीं है. 2024 में भी ऐसी घटना सामने आई थी. लगातार इस प्रकार की पेपर लीक होने की घटना से विद्यार्थियों का मनोबल भी टूटा है. सालों तक कड़ी मेहनत कर कर तैयारी करते हैं और एक झटके में उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है. सिस्टम की लापरवाही ने सपनों में लगा आग दी."

NEET UG 2026 CANCELLATION
छात्र अभिषेक शर्मा के पिता नंदकिशोर शर्मा (ETV BHARAT)

सिर्फ फीस वापस करने से क्या होगा

अभिषेक शर्मा ने कहा "उनके माता-पिता ने सपने संजोकर और जमापूंजी खर्च करके पढ़ने के लिए बाहर भेजा. उन्होंने भी पूरी मेहनत की. इस प्रकार पेपर लीक होने की घटना मैं आहत हूं. उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है. सिर्फ फीस वापस करने से क्या होगा, उसके अलावा जो आने-जाने में हजारों रुपए से अधिक खर्च हो जाता है, वह पैसा कहां से मिलेगा."

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