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नवरात्रि के गरबा में ना घुसें गैर हिंदू, वरना इलाज होगा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की चेतावनी

सांकेतिक तस्वीर ( Getty Images )

छिन्दवाड़ा : नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में अगर विशेष समुदाय के युवा एंट्री करेंगे तो उनका इलाज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अच्छे से करेगा. यह कहना है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापत का. वीएचपी संयोजक छिंदवाड़ा में त्रिशूल दीक्षा और शौर्य यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने देशभर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान पंडाल में गैर-हिंदू या विशेष समुदाय का व्यक्ति मिलता है तो प्रशासन को पहले शिकायत करें. अगर प्रशासन उस पर मदद नहीं करता है तो फिर खुद उनका इलाज करें.