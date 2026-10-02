नवरात्रि के गरबा में ना घुसें गैर हिंदू, वरना इलाज होगा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की चेतावनी
हर गरबे में बजरंग दल का कार्यकर्ता रहेगा तैनात, गरबा आयोजकों को भी आधार कार्ड, पहचान पत्र अनिवार्य. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 8:42 AM IST|
Updated : October 2, 2026 at 9:07 AM IST
छिन्दवाड़ा : नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में अगर विशेष समुदाय के युवा एंट्री करेंगे तो उनका इलाज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अच्छे से करेगा. यह कहना है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापत का. वीएचपी संयोजक छिंदवाड़ा में त्रिशूल दीक्षा और शौर्य यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने देशभर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान पंडाल में गैर-हिंदू या विशेष समुदाय का व्यक्ति मिलता है तो प्रशासन को पहले शिकायत करें. अगर प्रशासन उस पर मदद नहीं करता है तो फिर खुद उनका इलाज करें.
सनातन संस्कृति में पूजा पाठ का प्रतीक है गरबा
विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापत ने कहा, '' नवरात्रि के दौरान गरबा हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है. इस दौरान माताएं-बहनें पूजा और उपासना कर गरबा रास करती हैं लेकिन इनके बीच में कुछ गैर-हिंदू पहुंचकर गलत फायदा उठाते हैं. इस बार पूरे देश भर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से आवाहन है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर मिलता है, तो प्रशासन उनको ठीक करे. नहीं तो फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद मिलकर उनका इलाज करेगा.''
हर गरबे में बजरंग दल का कार्यकर्ता रहेगा तैनात
किशन प्रजापत ने बताया, '' इस बार विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने मिलकर तय किया है कि हर गरबा पंडाल में बजरंग दल का एक कार्यकरता मौजूद रहेगा. वहां पर अगर उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है, जो हमारी सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, इसकी जानकारी वह तुरंत अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को देगा. क्योंकि देखा गया है कि गरबा पंडालों में कुछ दूसरे समुदाय के लोग खुद को हिंदू धर्म का बताकर प्रवेश कर जाते हैं.''
गरबा आयोजकों को भी आधार कार्ड, पहचान पत्र अनिवार्य
विश्व हिंदू परिषद के संयोजक गौरव सेन ने बताया, '' नवरात्र शुरू होने से पहले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा सभी आयोजन करने वाली संस्थाओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी. गरबा में आने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड और उसके पहचान पत्र की जांच करना होगा, बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसा नियम बनाना होगा क्योंकि लोग हमारी सनातन संस्कृति की आड़ में धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं.''
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दशहरा मैदान में हुआ त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम, हजारों बजरंगी हुए शामिल
छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में त्रिशूल दीक्षा और शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम में जिले भर से हजारों कार्यकर्ता पहुंचे थे. त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम होने के बाद शौर्य यात्रा छिंदवाड़ा के शहीद मेजर अमित ठेंगे चौक से होते हुए सत्कार तिराहे और कलेक्टर कार्यालय से फिर वापस दशहरा मैदान पहुंची.