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बेसहारों की मसीहा है 200 लोगों की टीम, पढ़ाई से लेकर उठाती है शादी का खर्च

योगेश की मौत के बाद परिवार आर्थिक व मानसिक परेशानियों से जूझ रहा था. इस परिवार की सूचना जब अमरवाड़ा के नटनी माई सेवा समिति तक पहुंची, तो समिति के सदस्य मदद के लिए ग्राम लिंगा पहुंचे. समिति की ओर से परिवार को 30 हजार रुपए की किराना सामग्री दी गई. इसके साथ ही 15 वर्ष तक 1 हजार रुपए प्रतिमाह शिक्षा में सहयोग का जिम्मा भी समिति ने लिया है.

छिंदवाड़ा: लिंगा गांव में बीते 1 मई को दिल का दौरा पड़ने से 40 साल के योगेश की मौत हो गई. योगेश अपने पीछे 2 बेटियों और पत्नी को छोड़ गए. योगेश परिवार के अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे. जिसके कारण उनकी मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ा. इसकी सूचना मिलने पर नटनी माई सेवा समिति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और परिवार को 30 हजार रुपए का किराना का सामान उपलब्ध कराया. इसके साथ ही समिति ने 15 साल तक बेटियों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद करने का जिम्मा लिया है.

बेसहारा बेटियों के लिए मसीहा बनी नटनी माई सेवा समिति (ETV Bharat)

बेटियों की शादी भी कराती है समिति

अमरवाड़ा क्षेत्र में नटनी माई सेवा समिति मदद व सेवा का काम कर रही है. नटनी माई सेवा समिति के अध्यक्ष अरूण बूटी नेमा ने बताया कि "अमरवाड़ा अंतर्गत पौनार की 6 अनाथ बेटियों को प्रतिमाह 2 हजार रुपए, कुदवारी और अमरवाड़ा की 3 पितृहीन बेटियों को प्रतिमाह 600-600 रुपए बतौर सहायता, समिति देती आ रही है, जो 15 वर्षों तक निरंतर दिया जाएगा. यह समिति पिछले 11 साल से सेवा कार्य कर रही है और हर साल करीब 25 बेसहारा बेटियों की शादी भी करवाती है. वहीं, हर साल करीब 250 जरूरतमंद स्कूली बच्चों को ड्रेस और फीस का पैसा भी देती है."

सेवा कार्य से जुड़ी है 200 लोगों की टीम

समिति के अध्यक्ष अरुण बूटी नेमा बताते हैं, "समिति में करीब 200 सदस्य हैं, जो सेवा कार्यों से जुड़े हैं. बेसहारा और जरूरतमंदों की मदद के लिए समिति के सदस्य बाहर से राशि नहीं जुटाते, बल्कि वे स्वयं ही स्वैच्छिक रूप से राशि इकट्ठा करते हैं. समिति सदस्य 500 रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता देते हैं. हाल ही में समिति से जुड़े छिंदवाड़ा के नए सदस्य राजेश भल्ला ने बेसहारा बेटियों के विवाह के लिए डेढ़ लाख रुपए तक मदद की पेशकश की है. इस टीम में कोई व्यापारी है, तो कोई सरकारी कर्मचारी और कोई किसान भी है."

बेटियों की सेवा दुर्गा की सेवा मानती है समिति

अमरवाड़ा में एक मंदिर है, जिसमें देवी जी का नाम नटनी माई है. जिसके नाम पर यह समिति बनी थी और वहां पर धार्मिक काम किया करती थी. इसके बाद समिति के सदस्य धीरे-धीरे समाज सेवा में आगे बढ़े और अब एक बड़ी टीम बनकर लोगों की सेवा करते हैं. नटनी माई सेवा समिति का मानना है कि बेटियों को दुर्गा का रूप माना जाता है. इसलिए समिति के सदस्य बेटियों की सेवा को मां दुर्गा की सेवा मानते हैं.