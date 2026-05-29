राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के लिए नया फॉर्मूला, पीएम मोदी से आइडिया शेयर करने साइकिल से दिल्ली पहुंचा युवक
निश्चित समयावधि में पूरा करना होगा नदी जोड़ो परियोजना, बिना किसी अतिरिक्त कर्ज के योजना पूरा करने का प्लान देर रहा छिंदवाड़ा का युवक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 8:13 AM IST
छिंदवाड़ा: देश को जल संकट से उबारने के लिए राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लाई गई है, जिससे आपस में नदियों को जोड़कर पानी की समस्या खत्म की जा सके. इस योजना से न तो बाढ़ आएगी और न ही भारत में सूखा पड़ेगा. इसके लिए हजारों करोड़ रुपयों का बजट लाया जा रहा है. छिंदवाड़ा के युवा ने 8 सालों की रिसर्च के बाद ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना भी आसानी से पूरी हो जाएगी और भारत सरकार को न तो कर्ज लेना पड़ेगा और न ही अपने पास से खर्च करने पड़ेगा पैसा.
प्रधानमंत्री दुकान योजना से आमदनी, नदी जोड़ो परियोजना में इन्वेस्टमेंट
8 सालों तक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले युवा शिवकुमार बन्देवार ने बताया कि "केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना' देश की तात्कालिक मांग है, लेकिन इसके लिए भारी-भरकम बजट की आवश्यकता है." बंदेवार ने दावा किया है कि यदि सरकार उनके द्वारा सुझाई गई 'प्रधानमंत्री दुकान योजना' को अमल में लाती है, तो केंद्र सरकार को बिना किसी अतिरिक्त कर्ज के लगभग 50 लाख करोड़ रुपये का विकास शुल्क प्राप्त हो सकता है. इस बजट का उपयोग कर सरकार समय से पहले राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना को पूरी तरह धरातल पर उतार सकती है.
निश्चित समयावधि में पूरा करना होगा नदी जोड़ो परियोजना
शिवकुमार बंदेवार का कहना है कि यदि हमने 'राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना' को एक निश्चित समयावधि में पूरा नहीं किया, तो भविष्य में देश को भयंकर जलसंकट, पेयजल किल्लत, सिंचाई संकट और सूखे जैसी विभीषिका का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने इस पूरी योजना को 25 दिसंबर 2032 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने का पूरा रोडमैप और समाधान तैयार किया है.
8 साल में तैयार हुआ प्रोजेक्ट, पीएम से मिलने साइकिल से पहुंचा दिल्ली
शिवकुमार बन्देवार का कहना है कि "आठ साल की रिसर्च से तैयार यह प्रोजेक्ट देश की तस्वीर बदल सकता है. इस प्रोजेक्ट को पीएम के सामने बताने के लिए मैं 3 अक्टूबर 2024 को छिंदवाड़ा से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर साइकिल से पहुंचा था. पीएम हाउस में सुरक्षा कारणों से मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मिल पाया. मैं मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपना यह सुझाव प्रधानमंत्री और नीति आयोग के नीति निर्माताओं तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि बिना किसी कर्ज के देश की नदियों को जोड़ा जा सके और आने वाली पीढ़ियों को जलसंकट से मुक्त किया जा सके".
ये भी पढ़ें:
- अनोखी साइकिल कावड़ यात्रा, युवक ने लिया 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का संकल्प
- योग के प्रचार के लिए साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने निकली पुणे की पूजा, सागर से महाकालेश्वर के लिए रवाना
कैसे हो सकती है प्रधानमंत्री दुकान योजना
शिवकुमार बन्देवार का कहना है कि "जिस तरह भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चलाकर हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि देती है ठीक उसी तरह अगर प्रधानमंत्री दुकान योजना चलाकर जरूरतमंदों को योग्यता के अनुसार एक निश्चित राशि देकर सरकार हर शहर और ग्राम पंचायत की सरकारी जमीनों पर दुकान बनाकर देगी तो देश से बेरोजगारी कम होने के साथ-साथ सरकार को आमदनी भी होगी और इस आमदनी से राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का विकास किया जा सकता है. हालांकि, उनका कहना है कि पूरा प्रोजेक्ट वो प्रधानमंत्री या फिर नीति निर्माता के पास शेयर करना चाहते हैं जिससे इसका सही उपयोग हो सके.