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नकुलनाथ का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले- किसनों पर अत्याचार मामले में अंग्रेज से भी आगे

छिंदवाड़ा में गेहूं खरीदी केंद्र पर पहुंचे नकुलनाथ, किसानों पर अत्याचार का लगाया आरोप, जन आंदोलन की दी चेतावनी.

CHHINDWARA WHEAT PROCUREMENT CENTER
नकुलनाथ बोले किसनों पर अत्याचार मामले में अंग्रेज से भी आगे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:21 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: सालीमेटा के गेंहूं खरीदी केंद्र पर शुक्रवार को अचनाक पूर्व सांसद नकुलनाथ पहुंचे. उन्होंने इस दौरान किसानों से बात की. उन्होंने बताया कि "स्लॉट बुकिंग की समस्या पहले ही दिन से बनी हुई है. इसका सीधा अर्थ है कि स्लॉट बुक नहीं होने पर उपज केन्द्रों में किसान फसल नहीं बेच पा रहे. जिससे किसान कम दामों में गेहूं मंडियों में बेचने को मजबूर हैं." इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला है और कहा, "किसानों पर अत्याचार मामले में अंग्रेजों से भी आगे निकल चुकी है बीजेपी सरकार."

किसानों की समस्याओं को गिनाया

पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा कि "किसान अपनी फसल के जिस रकबे का पंजीयन उपज के अनुसार करवा रहे हैं उनका भी पोर्टल पर या तो कम कर दिया गया है या असत्यापित कर हटा दिया गया है. इससे जिले के हजारों किसान अपनी उपज को बेचने से वंचित हैं. बेमौसम बारिश से प्रभावित उपज को भी लेने से इनकार किया जा रहा. इसके साथ ही भुगतान की समस्या भी बनी हुई है. वहीं, केन्द्रों पर मूलभूत व आवश्यक सुविधाएं नहीं है. नोडल अधिकारी भी नदारद पाए गए, यानी खरीदी और तौल भगवान भरोसे ही चल रहा है."

Chhindwara Wheat purchased at MSP
छिंदवाड़ा में गेहूं खरीदी केंद्र पर पहुंचे नकुलनाथ (ETV Bharat)

किसानों पर अत्याचार का लगाया आरोप

पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा है कि "भाजपा की सरकार किसानों पर अत्याचार और अन्याय के मामले में ब्रिटिश हुकूमत से भी आगे निकल चुकी है. भाजपा सरकार की मंशा शुरू से ही किसान विरोधी रही है. खरीदी केन्द्रों पर किसान पूरी तरह से त्रस्त हैं. केवल खरीदी की औपचारिकताएं पूरी की जा रही और किसानों के लिए स्थाई समस्याएं निर्मित कर दी गई है. इस सब की असल वजह यह है कि सरकार ने एक महीने की देरी से गेहूं खरीदी शुरू की."

Chhindwara farmer
किसानों पर अत्याचार का लगाया आरोप (ETV Bharat)

जन आंदोलन की दी चेतावनी

नकुलनाथ ने आगे कहा, "सरकार ने जानबूझकर ऐसे नियम बनाए कि खरीदी प्रक्रिया में और देर लगे. इसी देरी के कारण खरीद केन्द्रों पर ज्यादा भीड़ हो रही है, जो अव्यवस्था को जन्म दे रही है. कांग्रेस लगातार किसानों के हितों व अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है. गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर फैली अव्यवस्थाएं सहित किसान भाइयों की सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण नहीं किया गया, तो कांग्रेस जन आंदोलन करेगी."

Chhindwara Nakul Nath
नकुलनाथ का बीजेपी सरकार पर हमला (ETV Bharat)

हर केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ता के तैनात होने का दावा

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा के जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह रघुवंशी का कहना है कि "सरकार के नियम अनुसार बड़े रकबा धारक किसानों के भी पंजीयन शुरू हो गए हैं. किसान का गेहूं सरकारी नियम के अनुसार पूरा खरीदा जाएगा. कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है. अगर किसानों को खरीदी केंद्रों में कोई समस्या आ रही है, तो भाजपा का कार्यकर्ता हर खरीदी केंद्र पर समस्या के समाधान के लिए तैनात किया गया है."

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