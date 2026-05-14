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23 लाख छात्रों की मेहनत कुचली गई, NEET पेपर लीक मामले में नकुलनाथ का BJP पर वार

नकुल नाथ ने NEET पेपर लीक के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया ( ETV Bharat )