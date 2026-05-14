23 लाख छात्रों की मेहनत कुचली गई, NEET पेपर लीक मामले में नकुलनाथ का BJP पर वार
NEET पेपर लीक मामले में नकुलनाथ ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार, बोले-लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फेरने का काम कर रही सरकार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 9:00 AM IST
छिंदवाड़ा: नीट का पर्चा लीक होने के बाद परीक्षा कैंसिल होने पर कांग्रेस नेता और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ में भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए युवाओं के सपनों पर पानी फेरने का आरोप लगाया है. नकुलनाथ का कहना है कि, ''लाखों छात्र-छात्राएं सालों की मेहनत, त्याग व संघर्ष के बाद परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन हर बार पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके हौसले और उम्मीदों को तोड़ने का काम करती है. यह केवल परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास पर सीधा हमला है.''
बच्चों के सपनों पर पानी फेर रही बीजेपी
छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बीजेपी पर आरोप लगाया है कि, '' लगभग 23 लाख छात्रों की मेहनत व त्याग को इस भ्रष्ट तंत्र ने पूरी तरह कुचल दिया. NEET 2024 में भी भयंकर चोरी हुई इसके बाद भी दोषी बच निकले. इस बार परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, क्योंकि नुकसान तो आखिरकार छात्र-छात्राओं का ही हुआ है. यहीं नहीं लगातार पेपर लीक जैसी घटनाओं से अब विद्यार्थियों का नीट जैसी परीक्षा की पादर्शिता से भरोसा उठ रहा है जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है.''
कमलनाथ के सपने को नहीं होने दिया पूरा
नकुलनाथ ने कहा कि, ''मैंने सपना देखा था कि छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज मध्य भारत का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज बने. इसके लिए कमलनाथ व मैंने सभी प्रयास किए, लेकिन भाजपा की सरकार ने यह सपना पूरा नहीं होने दिया. उन्होंने सरकार गिराई और मेडिकल कॉलेज का बजट आधा कर दिया. आज भाजपा ने देश के उन लाखों विद्यार्थियों का सपना तोड़ दिया जो मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़कर चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते थे. परीक्षाओं में गड़बड़ी का सिलसिला इस सरकार में स्थाई बन चुका है. सरकार आज नौकरी में भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और प्रश्न पत्र लीक के लिए पहचानी जाने लगी, एक तो शासकीय नौकरियों में भर्ती निकलती नहीं अगर निकली भी तो उनमें गड़बड़ी होना कोई बड़ी बात नहीं.''
कंपटीशन एग्जाम के पर्चे पहले ही भाजपा के पास पहुंच जाते हैं
नकुलनाथ ने कहा कि, ''प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही भाजपा से जुड़े हुए लोगों के हाथों में पहुंच जाते हैं. खानापूर्ति के लिए कागजी कार्रवाई या फिर परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है, लेकिन यह नहीं सोचा जाता कि सालों की तैयारी और परिवार की जमा पूंजी खर्च करने वाले गरीब परिवार के बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.
दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी 2015 में AIPMT परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी. 2016, 2021 और 2024 में भी नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक, धांधली और गिरफ्तारियों की खबरें लगातार सामने आती रहीं. कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई, लेकिन फिर भी व्यवस्था में सुधार दिखाई नहीं दिया.''
परीक्षा सिस्टम भी नहीं है सुरक्षित
नकुलनाथ का कहना है कि, ''देश की प्रवेश परीक्षा प्रणाली असुरक्षित हाथों में है. ऐसा लगता है कि संगठित गिरोह और भ्रष्ट तंत्र मिलकर मेहनती और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे. मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले ने पहले ही देश को दिखा दिया था कि जब भर्ती और परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार प्रवेश कर जाता है, तो उसका असर बड़े स्तर पर होता है, यह अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगा है. देश के युवाओं को एक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली देना सरकार की जिम्मेदारी है जिसे वह पूरा करने में नाकामयाब साबित हो रही.''
उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा 2026 में भारी गड़बड़ी व पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया. गौर करने वाली बात यह है कि देश में चिकित्सा स्नातक के पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस) व (बीडीएस) में प्रवेश पाने के लिए पात्रता परीक्षा नीट देनी होती है. परीक्षा के लिए युवा सालों से तैयारियां करते हैं. इनमें अनेक विद्यार्थी ऐसे परिवारों से आते हैं जो निजी कॉलेज की फीस जमा करने में समक्ष नहीं होते उनका एक मात्र लक्ष्य शासकीय कॉलेज से एमबीबीएस या फिर बीडीएस करना होता है जिसके लिए वे अपना तन मन और धन सबकुछ लगा देते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उन्हें मानसिक, आर्थिक व शारीरिक रूप से तोड़ देती है. परीक्षा के बाद की कार्रवाइयां सिर्फ औपचारिकता होती है.''
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काबिल लोंगो के साथ नहीं होगा अन्याय
नकुलनाथ के आरोपों पर छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा है कि, ''भ्रष्टाचार और गोलमाल कांग्रेस की सरकार में होता था. भाजपा सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहती है, सभी काम पारदर्शीता से होते हैं. नीट की परीक्षा में जैसे ही पता चला कि पर्चा पहले लीक हो गया है तो जो काबिल बच्चे हैं उनको उनकी काबिलियत का फल मिले इसलिए परीक्षा रद्द की गई है. क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वह फिर से परीक्षा में बेहतर अंक ला सकते हैं. लेकिन अगर परीक्षा रद्द नहीं की जाती तो नकलची लोग इन मेहनती विद्यार्थियों से आगे नंबर ले आते जिससे होनहार छात्रों को उनकी योग्यता का फल नहीं मिल पाता.''