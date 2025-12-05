ETV Bharat / state

लग्जरी हेलीकॉप्टर से भुट्टों की माला तक, सियासी जमीन तलाशने बदले-बदले नजर आए नकुलनाथ

भुट्टों की माला पहनकर किसानों से मिले नकुलनाथ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्के की फसल पैदा करने वाले छिंदवाड़ा जिले में फसल के सही दाम नहीं मिलने की वजह से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं कांग्रेस किसानों की इस समस्या को लेकर सड़कों पर उतर रही है. छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ की अगुवाई में किसान बचाओ रैलियां की जा रही है. रैली की खास बात यह है कि नकुलनाथ दिल्ली से छिंदवाड़ा तक तो अपने प्राइवेट प्लेन में पहुंचते हैं, लेकिन किसानों के बीच अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं. चौरई में किसान बचाओ रैली में जब नकुलनाथ पहुचे तो कांग्रेस नेताओं ने मक्के के भुट्टे की माला पहनाकर स्वागत किया और नकुलनाथ उसे पहनकर किसानों से मिलने चले गए.

छिंदवाड़ा: 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ ने खुद के प्राइवेट प्लेन और हेलीकॉप्टर से गांव-गांव में प्रचार किया था. छिंदवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर जीत कर संसद पहुंचे नकुलनाथ को करीब 650 करोड़ की संपत्ति होने पर देश के सबसे अमीर सांसद का तमगा हासिल हुआ था. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बेटे और देश के बड़े उद्योगपति नकुलनाथ आजकल अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए छिंदवाड़ा में भुट्टों की माला पहने हुए किसान बचाओ रैलियों में शामिल हो रहे हैं.

विधानसभा में बंदर बनकर पहुंचे थे विधायक

आपातकाल के दौरान जब खुद कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा गांधी भी अपना चुनाव हार गई थीं. उस समय छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने अपनी जीत बरकरार रखी थी इसके बाद से ही छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था. लेकिन साल 2024 के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ को ढहा दिया था. छिंदवाड़ा में फिर से कांग्रेस अपना कब्जा जमाना चाहती है इसके लिए नकुलनाथ ही नहीं उनके विधायक भी कई हथकंडे अपना रहे हैं. गुरुवार को छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव से विधायक सुनील ऊइके मध्य प्रदेश की विधानसभा में बंदर बनकर हाथ में उस्तरा लेकर पहुंचे थे जो भी काफी चर्चाओं का विषय रहा.

सरकार की तानाशाही, जनता के मुद्दे उठाने कांग्रेस कर रही काम

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गुंजन शुक्ला से जब ईटीवी भारत ने कांग्रेस नेताओं के द्वारा आंदोलन में अलग अलग तरीके अपनाने का कारण पूछा तो उनका कहना था कि, ''मध्य प्रदेश में जंगल राज आ गया है. सरकार की तानाशाही इतनी हो गई है कि उन्हें आम जनता की फिक्र नहीं है. जनता के मुद्दे किसानों की हालत और बेरोजगार युवाओं की बात लोगों तक पहुंचे इसके लिए ध्यान दिलाने के लिए अलग-अलग तरीकों को अपनाया जा रहा है.

नकुलनाथ भले ही बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन वह अपने व्यापार को राजनीति में कभी नहीं लाए. वे छिंदवाड़ा जिले की जनता को अपना परिवार मानते हैं और परिवार के पीछे जाते हैं तो जैसा परिवार में होता है वह वैसे ढल जाते हैं. चौरई में भी किसानों ने उनका स्वागत भुट्टे की माला से किया. उन्होंने उसे स्वीकार किया क्योंकि वे जनता का दर्द समझते हैं.''

पिकनिक मनाने आते हैं नाथ, जनता ने छोड़ दिया साथ

नकुलनाथ की किसान बचाओ रैली पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी और पार्षद संदीप सिंह चौहान ने कहा कि, ''जब दुबई और दिल्ली से नकुल और कमलनाथ का मन भर जाता है तो वे पिकनिक मनाने के लिए छिंदवाड़ा जाते हैं. जबकि नकुलनाथ को तो यह भी नहीं पता होगा कि मक्के की फसल कैसे खेतों में लगाई जाती है और उसकी उपज कैसे ली जाती है. छिंदवाड़ा की जनता ने उन्हें नकार दिया है अब यहां पर वे नए-नए हथकंडे अपना कर नौटंकी कर रहे हैं.''