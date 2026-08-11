ETV Bharat / state

नकुलनाथ के विमान का इंजन फेल, उड़ान भरने से पहले ही पायलट ने दी चेतावनी

पूर्व सांसद नकुलनाथ के प्लेन में आई तकनीकी खराबी, भोपाल का दौरा किया रद्द, कार्यकर्ताओं से मांगी माफी. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

NAKUL NATH AIRCRAFT ENGINE FAILS
नकुलनाथ के विमान का इंजन फेल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ व कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भोपाल में पीएसी की बैठक में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन इसके पहले ही पायलट जब प्लेन में सवार हुए तो इंजन में कुछ गड़बड़ियों के सिग्नल मिले और फिर उन्हें उड़ान रद्द करना पड़ा. इसके बाद दोनों नेताओं ने सड़क मार्ग से भोपाल और नागपुर के लिए रवाना हुए.

नकुलनाथ के प्लेन में आई खराबी नहीं भर सका उड़ान

छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में चल रहे कांग्रेस के दो दिनों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आए थे. इसके बाद उन्हें भोपाल जाना था. उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हरीश चौधरी भी थे. नकुलनाथ का विमान छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा हवाई पट्टी से उड़ान भरने वाला था. इसके पहले ही इंजन में कुछ खराबी के सिग्नल मिले. इसके बाद पायलट ने उड़ान भरने से मना कर दिया. समय रहते इंजन में खराबी की जानकारी मिलते ही माना जा रहा है कि एक बड़ा हादसा टल गया.

NAKUL NATH PLANE TECHNICAL PROBLEM
नकुलनाथ के एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी (ETV Bharat)

सोशल मीडिया के जरिए नकुल नाथ ने कार्यकर्ताओं को दी जानकारी

पूर्व सांसद नकुलनाथ ने अपने विमान में खराबी आने की सूचना सोशल मीडिया के जरिए दी. कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए लिखा है कि "विमान में तकनीकी खराबी के कारण मेरा भोपाल दौरा रद्द हो गया है. जिसके लिए मैं आप सभी से हृदय से क्षमा चाहता हूं. मेरी बहुत इच्छा थी कि इस अवसर पर आप सभी के बीच भोपाल में उपस्थित रहूं, आप सभी से मिलूं और आपसे रूबरू होकर संवाद करूं. दुर्भाग्यवश परिस्थितिवश यह संभव नहीं हो सका, लेकिन मेरा आप सभी से वादा है कि बहुत जल्द आपके बीच मौजूद रहूंगा, आप सभी से मुलाकात करूंगा और संगठन एवं हमारे साझा प्रयासों को लेकर आपसे विस्तार से संवाद करूंगा."

नकुलनाथ दिल्ली हुए रवाना तो हरीश चौधरी भोपाल के लिए लौटे

विमान में खराबी आने की सूचना के बाद पूर्व सांसद नकुलनाथ नागपुर सड़क रास्ते से होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सड़क मार्ग से ही भोपाल के लिए रवाना हुए. जहां पर भी होने वाली पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी की बैठक में शामिल होंगे.

TAGGED:

NAKUL NATH FLIGHT CANCELLED
NAKUL NATH PLANE TECHNICAL PROBLEM
NAKUL NATH HARISH CHAUDHARY
NAKUL NATH AIRCRAFT ENGINE FAILS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.