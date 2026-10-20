भगवान को चढ़ने वाले फूल फिर से महकाते हैं बगिया, निगम की तकनीक को नेशनल लेवल पर मिली पहचान

भगवान को चढ़ने वाले फूल फिर से महकाते हैं बगिया, निगम की तकनीक को नेशनल लेवल पर मिली पहचान
छिंदवाड़ा नगर निगम की अनोखी पहल, मंदिरों, धार्मिक स्थानों से निकलने वाले फूल और सामग्री का कर रहे इस्तेमाल, बना रहे खाद. राष्ट्रीय बुकलेट में मिला स्थान. महेंद्र राय की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:00 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 7:57 PM IST
छिंदवाड़ा: मंदिर और धार्मिक स्थान से पूजा और अनुष्ठान के हजारों टन फूल और सामग्री निकलती थी. जिसे पहले कचरे में फेंका जाता था, लेकिन नगर निगम छिंदवाड़ा इस सिस्टम को बदलते हुए फूल और मंदिर से निकलने वाले कचरे से खाद बनाने का काम शुरू किया है. इस पहल को 'पुष्प की अभिलाषा' नाम दिया गया. जिसे राष्ट्रीय पहचान मिली है. इसके तहत देश के दूसरे नगर निगम भी इस सिस्टम को अपनाकर कैसे फायदे का सौदा बना सकते हैं जानिए महेंद्र राय की रिपोर्ट.
राष्ट्रीय बुकलेट में बताई गई नगर निगम की टेक्निक
स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा की अभिनव पहल ‘पुष्प की अभिलाषा’ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बुकलेट में इस पहल को स्थान दिया गया है. यह उपलब्धि नगर निगम छिंदवाड़ा के लिए गौरव का विषय है. कमिश्नर चंद्रप्रकाश राय ने बताया कि "पुष्प की अभिलाषा पहल के अंतर्गत शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों से निकलने वाले पुष्प, फूल-मालाओं एवं पत्तियों को एकत्रित कर उनका व्यवस्थित प्रसंस्करण किया जा रहा है.
इस पहल का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक स्थलों से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट का उचित प्रबंधन करना व उसे अनुपयोगी कचरे के बजाय उपयोगी संसाधन के रूप में परिवर्तित करना है."
मंदिरों से निकलने वाले फूल और कचरे से बन रही खाद
धार्मिक स्थलों से निकलने वाले फूल-मालाओं एवं अन्य जैविक सामग्री को सीधे कचरे में फेंकने अथवा जल स्रोतों में विसर्जित करने के स्थान पर इकट्ठा कर वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रसंस्कृत करने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इससे स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के फिर से उपयोग किया जा रहा है.
पुष्प की अभिलाषा नाम से शुरू हुआ अभियान
नगर निगम के महापौर विक्रम अहिके ने बताया कि "केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय बुकलेट में इस पहल को स्थान मिलना इस बात का प्रमाण है कि लोकल पर किए जा रहे नवाचार देश के अन्य शहरी निकायों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकते हैं. पुष्प की अभिलाषा पहल स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल एवं संसाधन आधारित बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है."
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कलेक्शन गाड़ी भी स्पेशल तरीके से की गई है तैयार
मंदिर और धार्मिक स्थानों से निकलने वाले फूल और दूसरी पूजा सामग्रियों को कलेक्ट करने के लिए नगर निगम के द्वारा कलेक्शन गाड़ी भी अलग से तैयार की गई है. इस गाड़ी को सुंदर रंगों से सजाने के साथ ही गाड़ी में पुष्प की अभिलाष लिखा गया है. यह गाड़ी सिर्फ मंदिरों से निकलने वाले फूल और पूजा की सामग्री ही कलेक्ट करती है.