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भगवान को चढ़ने वाले फूल फिर से महकाते हैं बगिया, निगम की तकनीक को नेशनल लेवल पर मिली पहचान

भगवान को चढ़ने वाले फूल फिर से महकाते हैं बगिया ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: मंदिर और धार्मिक स्थान से पूजा और अनुष्ठान के हजारों टन फूल और सामग्री निकलती थी. जिसे पहले कचरे में फेंका जाता था, लेकिन नगर निगम छिंदवाड़ा इस सिस्टम को बदलते हुए फूल और मंदिर से निकलने वाले कचरे से खाद बनाने का काम शुरू किया है. इस पहल को 'पुष्प की अभिलाषा' नाम दिया गया. जिसे राष्ट्रीय पहचान मिली है. इसके तहत देश के दूसरे नगर निगम भी इस सिस्टम को अपनाकर कैसे फायदे का सौदा बना सकते हैं जानिए महेंद्र राय की रिपोर्ट.

राष्ट्रीय बुकलेट में बताई गई नगर निगम की टेक्निक