नगर निगम ने घर के सपनों पर फेरा पानी, आवास योजना के नाम पर सालों पहले लिए लाखों, अब प्रोजेक्ट कैंसिल

छिन्दवाड़ा : नगर निगम ने लोगों को मकान बनाकर देने का सपना दिखाकर 6 साल पहले लाखों रुपए ले लिए और अचानक उनके सपनों पर पानी फेर दिया है. नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है. इसके पीछे भोपाल से आए एक आदेश को वजह बताया जा रहा है. वहीं, हितग्राही अब इसे अपने साथ धोखा बता रहे हैं. 2019 में लिए लाखों, अब प्रोजेक्ट किया कैंसल 2019 में छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में इमलीखेड़ा खजरी और परतला में एमआईजी मकान देने के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन जारी किए और कई सपने भी दिखाए, इसके बाद लोगों ने फटाफट अपने सपनों के घर के लिए बुकिंग भी कर दी. नगर निगम ने बुकिंग राशि 10 फीसदी पहले ही जमा करा ली. इसके बाद किस्तों में पैसे लेना भी शुरू कर दिया, लेकिन इमली खेड़ा और खजरी प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा पड़ा है. वहीं, परतला का पूरा प्रोजेक्ट ही अब कैंसिल कर दिया गया है. पीएम आवास का सपना टूटा, अब बनेगा स्मार्ट प्रोजेक्ट (Etv Bharat) पीएम आवास का सपना टूटा, अब बनेगा स्मार्ट प्रोजेक्ट कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में नगर निगम छिंदवाड़ा की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (एमआईजी श्रेणी) के अंतर्गत परतला परियोजना से जुड़े 23 आवासों की स्थिति की समीक्षा की गई. बैठक में आयुक्त नगर निगम सी.पी. राय ने बताया, '' प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के इस घटक को संचालनालय नगरीय प्रशासन व विकास, भोपाल द्वारा डी-स्कोप कर दिया गया है. साथ ही संबंधित हितग्राहियों की जमा राशि तीन माह के अंदर वापस करने के निर्देश जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने निर्देशित किया कि हितग्राहियों को स्पष्ट एवं जल्द जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए, जिससे राशि वापसी की प्रक्रिया में देरी न हो. परतला क्षेत्र को स्मार्ट सिटी मॉडल पर विकसित करने की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास नए स्वरूप में हो सके.''