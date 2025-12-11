नगर निगम ने घर के सपनों पर फेरा पानी, आवास योजना के नाम पर सालों पहले लिए लाखों, अब प्रोजेक्ट कैंसिल

ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में हितग्राहियों का आरोप- पीएम आवास योजना के नाम पर नगर निगम ने दिया धोखा, अब जाएंगे कोर्ट

छिंदवाड़ा में हितग्राहियों का आरोप- पीएम आवास योजना के नाम पर नगर निगम ने दिया धोखा, अब जाएंगे कोर्ट

Chhindwara Nagar Nigam Awas Ghotala
नगर निगम ने घर के सपनों पर फेरा पानी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 9:00 AM IST

छिन्दवाड़ा : नगर निगम ने लोगों को मकान बनाकर देने का सपना दिखाकर 6 साल पहले लाखों रुपए ले लिए और अचानक उनके सपनों पर पानी फेर दिया है. नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है. इसके पीछे भोपाल से आए एक आदेश को वजह बताया जा रहा है. वहीं, हितग्राही अब इसे अपने साथ धोखा बता रहे हैं.

2019 में लिए लाखों, अब प्रोजेक्ट किया कैंसल

2019 में छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में इमलीखेड़ा खजरी और परतला में एमआईजी मकान देने के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन जारी किए और कई सपने भी दिखाए, इसके बाद लोगों ने फटाफट अपने सपनों के घर के लिए बुकिंग भी कर दी. नगर निगम ने बुकिंग राशि 10 फीसदी पहले ही जमा करा ली. इसके बाद किस्तों में पैसे लेना भी शुरू कर दिया, लेकिन इमली खेड़ा और खजरी प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा पड़ा है. वहीं, परतला का पूरा प्रोजेक्ट ही अब कैंसिल कर दिया गया है.

पीएम आवास का सपना टूटा, अब बनेगा स्मार्ट प्रोजेक्ट (Etv Bharat)

पीएम आवास का सपना टूटा, अब बनेगा स्मार्ट प्रोजेक्ट

कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में नगर निगम छिंदवाड़ा की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (एमआईजी श्रेणी) के अंतर्गत परतला परियोजना से जुड़े 23 आवासों की स्थिति की समीक्षा की गई. बैठक में आयुक्त नगर निगम सी.पी. राय ने बताया, '' प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के इस घटक को संचालनालय नगरीय प्रशासन व विकास, भोपाल द्वारा डी-स्कोप कर दिया गया है. साथ ही संबंधित हितग्राहियों की जमा राशि तीन माह के अंदर वापस करने के निर्देश जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने निर्देशित किया कि हितग्राहियों को स्पष्ट एवं जल्द जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए, जिससे राशि वापसी की प्रक्रिया में देरी न हो. परतला क्षेत्र को स्मार्ट सिटी मॉडल पर विकसित करने की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास नए स्वरूप में हो सके.''

2019 में लिए लाखों, अब प्रोजेक्ट किया कैंसल (Etv Bharat)

अचानक बढ़ा दिया था मकानों का दाम

नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा ने 7 मार्च 2019 और 28 मई 2019 को विज्ञापन और बड़े-बड़े लुभावने होर्डिंग लगाकर इमलीखेड़ा में 78 मकान, खजरी में 32 और परतला में 23 मकान बेचे थे, जिसमें इमलीखेड़ा के मकान की कीमत 31 लाख, खजरी में 41 लाख और परतला में कीमत 33 लाख थी. इन प्रोजेक्ट में कॉर्नर वाले मकानों को 1 लाख रु ज्यादा की कीमत में बेचा गया था. 2022 में अचानक नगर निगम ने हितग्राहियों को नोटिस जारी करते हुए मकान की कीमत बढ़ा दी थी. इमलीखेड़ा प्रोजेक्ट में घर 35 लाख और परतला में 29 लाख के कर दिए गए थे.

18 महीने का दिखाया सपना,6 साल बाद भी अधूरा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम ने मकान बेचते समय 18 महीने में इन्हें बनाकर देने का वादा किया था लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी नगर निगम हितग्राहियों को मकान बनाकर नहीं दे पाया है. परतला प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है वहीं, इमलीखेड़ा और खजरी में आज भी मकान के काम अधूरे हैं. नगर निगम ने जो मकान बनाकर देने का वादा किया था वह पूरा ही नहीं किया है. इमलीखेड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान लेने वाले हितग्राही आनंद राजपूत ने बताया, '' नगर निगम ने मकान में ग्रिल, रेलिंग, टाइल्स लगाकर नहीं दिया है जबकि मकान बेचते समय सभी चीज देने का वादा किया गया था.''

यह भी पढ़ें-

पैसे वापस नहीं, मकान चाहिए

प्रधानमंत्री योजना प्रोजेक्ट कैंसिल करने के साथ ही कलेक्टर ने 3 महीने में मकान लेने वालों को पैसे वापस करने के लिए निर्देशित किया है. लेकिन मकान खरीदने वाले हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें अपने पैसे वापस नहीं चाहिए बल्कि अपना मकान चाहिए. एक मकान खरीददार संतोष राय ने बताया, '' नगर निगम की मनमानी के खिलाफ अब हम कोर्ट की शरण में जाएंगे क्योंकि मकान के स्ट्रक्चर बनकर खड़े हो चुके हैं. कई लोगों ने तो लगातार 6 सालों से बैंक से लोन देकर उसकी किस्त और ब्याज भी चुकाया है.अगर नगर निगम सही आंकलन नहीं कर पाया था तो यह गलती उनके अधिकारियों की है, उसका खामियाजा हितग्राही क्यों भुगतेंगे?.''

संपादक की पसंद

