खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि मुस्कान की बनी ताकत, पढ़ाई से लेकर हर काम में नंबर वन

मुस्कान भारती बिजोरी के सरकारी स्कूल में पढ़ती है. अपने गांव से हर दिन करीब 6 किलोमीटर पैदल सफर तय करने के बाद स्कूल पहुंचती है. पढ़ाई से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों में मुस्कान का कोई मुकाबला भी नहीं कर पाता.

छिंदवाड़ा: जूनापानी गांव की मुस्कान भारती ना तो बोल पाती है और ना ही सुन पाती है लेकिन भगवान ने उसे ऐसी ताकत दी है जिसकी वजह से वह सामान्य लोगों को कोसों पीछे छोड़ देती है. तामिया के आदिवासी स्कूल बिजोरी में 11वीं में पढ़ने वाली भारिया समाज की बेटी आम बच्चों के साथ ही स्कूल में पढ़ाई करती है. 10वीं में फर्स्ट डिवीजन पास किया था इसके साथ ही डांस पेंटिंग से लेकर सभी काम में नंबर वन रहती है.

मुस्कान भारती के स्कूल के प्रिंसिपल विशाल दुफारे बताते हैं कि "वह आम बच्चों के साथ ही क्लास में बैठती है. मुस्कान टीचर के होठों के एक्सप्रेशन और बताने के तरीके से ही पढ़ाई को समझ लेती है. मुस्कान इसके अलावा डांस, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी हमेशा आगे रहती है."

दसवीं में मुस्कान रही अव्वल

मुस्कान के स्कूल के प्रिंसिपल विशाल दुफारे ने बताया कि "बेटी असाधारण प्रतिभा की धनी है. वह बोल सुन नहीं सकती लेकिन पढ़ लेती है. इसलिए हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं और जो भी परीक्षा के लिए तैयारी करना होता है उसे लिख कर देते हैं. उसके बाद वह उसे याद करती है और उसके रिवीजन के लिए हम ब्लैक बोर्ड में वह लिखवाकर देखते हैं. वह बाकायदा उसे लिख देती है. मुस्कान फिलहाल 11वीं क्लास में कृषि संकाय की छात्रा है. 10वीं में उसने टॉप किया था."

सांस्कृतिक गतिविधियों में मुस्कान का कोई मुकाबला नहीं (ETV Bharat)

तीनों भाई-बहन बोल और सुन नहीं सकते

मुस्कान के पिता अतरलाल भारती ने बताया कि "वो मजदूरी करते हैं,उनकी 2 बेटी और 1 बेटा है और तीनों बोल और सुन नहीं सकते. मुस्कान ने हालांकि चौथी कक्षा तक छिंदवाड़ा के एक मूक-बधिर स्कूल में पढ़ाई की थी. उनकी दूसरी बेटी ईशा भारती है, वह बिजोरी स्कूल में ही 10वीं क्लास में पढ़ती है. बेटा नागपुर के एक मूक-बधिर स्कूल में पढ़ रहा है.

सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने में पहले उन्हें दिक्कत तो हुई थी लेकिन शिक्षकों की मदद से अब उनकी बेटी सामान्य बच्चों की तरह आसानी से पढ़ लेती है. खास बात यह है कि जब कोई खास मेहमान स्कूल या कहीं पर आते हैं तो स्कूलों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुस्कान सबसे आगे रहती है."

'होठों के इशारे और चेहरे को पढ़ लेते हैं ऐसे लोग'

सामाजिक न्याय और निशक्त विभाग के मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सुरेश यादव ने बताया कि "इंसानों के शरीर में अगर भगवान कोई कमी देता है तो उन्हें दूसरी चीज बहुत ज्यादा पावरफुल देता है. ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है. मुस्कान भारती को भी स्कूल में जब टीचर पढ़ाते होंगे तो उनके होठों के इशारे और चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाती होगी कि क्या पढ़ाई की जा रही है. नोट्स से पढ़ कर याद कर लेती होगी. जैसे हम कई बार मन में कुछ चीज सोचते हैं और वह हमारी नजरों के सामने दिखाई देता है, कुछ ऐसा ही इन बच्चों के साथ भी होता है कि वह अपने मन में विचार करते हैं और वह भले ही वह बोल ना सके लेकिन उसे लिख सकते हैं."