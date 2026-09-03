ETV Bharat / state

एक साल पहले लव मैरिज, पति ने लाठी-डंडों से गर्भवती को पीटा, लिवर फटने से पत्नी-अजन्मे बच्चे की मौत

छिंदवाड़ा में पति ने की पत्नी की हत्या ( ETV Bharat )