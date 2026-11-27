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नगर निगम का सख्त फरमान, फायर सेफ्टी और सुरक्षा के पूरे इंतजाम, वरना पड़ेगा भारी

फायर सेफ्टी और सुरक्षा के हो पूरे इंतजाम ( Getty Image )

छिंदवाड़ा: बार बार हिदायत देने के बाद भी मैरिज लॉन संचालक और होटल मालिक फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. जिसके बाद नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है, नगर निगम में इन लोगों को नोटिस देकर 7 दिनों के भीतर व्यवस्था ठीक कर सर्टिफिकेट लेने के निर्देश दिए हैं. वरना ₹5 लाख रुपए तक जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.

फायर सेफ्टी नियमों का नहीं किया पालन तो लगेगा फाइन