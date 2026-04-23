3 फायर ब्रिगेड के भरोसे छिंदवाड़ा के 48 वार्ड, रोजाना 10 से अधिक आगजनी की घटनाएं
फायर ब्रिगेड की कमी से जूझ रहा छिंदवाड़ा, 48 वार्डों के लिए केवल 3 गाड़ियां, 20 दिनों में 3 लाख 72 हजार लीटर पानी स्वाहा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 5:05 PM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नगर निगम में 48 वार्ड हैं. लेकिन शहर सिर्फ तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के भरोसे हैं. सहायक फायर ऑफिसर ने भी कहा कि यहां पर्याप्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं हैं. छिंदवाड़ा के 48 वार्ड के अलावा 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में आने वाले गांव में भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजनी पड़ती है. रोजाना 10 से अधिक आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं. 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लगभग 3,72,000 लीटर पानी बर्बाद हो चुका है.
48 वार्डों में सिर्फ तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ी
छिंदवाड़ा नगर पालिका के नगर निगम बनने के बाद से 48 वार्ड हो चुके हैं. वही फायर ब्रिगेड स्टेशन पर सिर्फ तीन गाड़ियां ही हैं. 48 वार्ड में किसी भी प्रकार की घटना की रोकथाम के लिए पर्याप्त सेफ्टी उपकरण नहीं हैं. इस बात को लेकर जब ईटीवी भारत ने फायर ऑफिसर अभिषेक दुबे से बात की तो उन्होंने बताया कि, ''यहां गाड़ियां पर्याप्त नहीं है. और गाड़ियों के लिए आवेदन लिखकर मांग करने वाले हैं."
3 लाख 72,000 हजार लीटर लग चुका है पानी
नगर निगम के सहायक फायर अधिकारी ने बताया कि, ''1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कुल 124 आगजनी की घटना हुई हैं. वहीं एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी में 3000 लीटर पानी की क्षमता के अनुसार 3 लाख 72 हजार पानी लग गया. 13 अप्रैल को डिस्पोजल फैक्ट्री में आगजनी की घटना हुई थी जिसमें लगभग 50 राउंड लग गए थे.''
फिल्टर वाले पानी से बुझाई जाती है आग
गर्मी के मौसम में लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं. जिसके कारण नगर पालिका निगम में फायर स्टेशन पर स्थित पानी की टंकी जिससे लोगों के पीने का पानी सप्लाई होता है, उसमें भी पानी भरा जाता है. छिंदवाड़ा नगर निगम के पास अलग से ऐसा कोई पानी का स्रोत नहीं है कि वहां पानी अलग से व्यवस्था कर कर रखें या अलग से उन्हें पानी मिल पाए. जो पानी की टंकी पानी वितरण करने के लिए उपयोग होती है वही पानी की टंकी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पानी भरती है.
छिंदवाड़ा के कई इलाकों में पानी की समस्या
छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड की बात की जाए या ग्रामीण इलाकों की, पानी की समस्या कई जगह दिखाई देने लगी है. हालत कहीं-कहीं तो ऐसे हैं कि तीन-चार दिनों में पानी की सप्लाई मुश्किल से की जा रही है. पानी की हर बूंद गर्मी के मौसम में अमृत के समान है, जो लोगों के खान-पान और रोजमर्रा के लिए बहुत उपयोगी है. उसके लिए भी लोगों को जद्दोजहद करना पड़ता है.
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बड़ी घटना होने पर बाहर से बुलाई जाती है फायर ब्रिगेड
सहायक फायर ऑफिसर अभिषेक दुबे ने बताया कि, ''एक महीने पूर्व भी एक पाइप फैक्ट्री में आग लगी थी. उस समय भी जिले के अलग-अलग नगर पालिका और नगर परिषद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया था, तब आग पर काबू पाया गया था.'' अभिषेक दुबे ने बताया कि, ''रोजाना 10 से अधिक आगजनी की घटनाएं हो रही हैं. खेत में आग लग जाने की घटना के कारण रोजाना फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगातार आग बुझाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है.''