महीनों से बिना वेतन काम कर रहे नगर निगम कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल

छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से नहीं मिल रहा वेतन, नाराज कर्मचारियों ने दिया धरना. कहा, अगर जल्द नहीं मिला वेतन तो करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल.

Chhindwara Municipal Corporation
छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारियों का धरना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 5:42 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 6:53 PM IST

2 Min Read
छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है. इसको लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द उन्हें वेतन नहीं मिलता है तो नगर निगम के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

3 महीने से नहीं मिला वेतन कर्मचारियों ने किया हंगामा

छिंदवाड़ा नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मागो ने कहा, 3 महीने से नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है. वेतन नहीं मिलने से थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के करीब 900 कर्मचारियों के घरों में आर्थिक संकट पैदा हो गया है. कर्मचारियों ने मंगलवार को नगर निगम में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

बीजेपी कर्मचारियों को नहीं दे पा रही वेतन, नेता और मंत्री कर रहे लाखों खर्च

नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो ने कहा कि 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है. शहर में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है. भाजपा की केंद्र और प्रदेश में सरकार है. नगर निगम में भी भाजपा की सरकार है. वेतन न मिलने से अब कर्मचारियों की हालत खराब हो रही है. वहीं भाजपा के नेता, मंत्री और विधायक कर्ज लेकर हर दिन लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं. कांग्रेस कर्मचारियों के साथ है. जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे.

नगर निगम के कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन (ETV Bharat)

वहीं कर्मचारी नेता प्रकाश महरोलिया ने कहा कि अगर जल्द से जल्द वेतन नहीं मिलता है तो अब नगर निगम के सारे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. जिसका असर शहर की व्यवस्थाओं पर पड़ेगा.

नगर निगम के कर्मचारियों ने दिया धरना (ETV Bharat)

चुंगी टैक्स सरकार ने घटाया घाटे में चल रही नगर निगम

नगर निगम के महापौर विक्रम आहाके ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पिछले कुछ दिनों से नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. सरकार ने चुंगी टैक्स भी कम कर दिया है. चुंगी टैक्स बढ़ाने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा था लेकिन सरकार ने चुंगी कर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है.

Last Updated : February 3, 2026 at 6:53 PM IST

