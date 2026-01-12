ETV Bharat / state

नगर निगम कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिली सैलरी, महापौर ने सरकार से मांगा पैसा

छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारी अपनी लंबित सैलरी की मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में, वाहन चालक संघ ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन.

CHHINDWARA nagar nigam money crisis
छिंदवाड़ा नगर निगम कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिली सैलरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 10:31 PM IST

छिंदवाड़ा: नगर निगम कर्मचारियों से हर महीने काम जरूर करवा रही है, लेकिन सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है. जिसकी वजह से कर्मचारियों को तीन महीनों से सैलरी नहीं मिली है. इस मामले को लेकर महापौर ने नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर बजट की मांग की है. वाहन चालक संघ ने सैलरी की मांग को लेकर कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है.

3 महीने से नहीं मिली सैलरी

छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहके ने बताया कि "नगर निगम को मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान में लगातार कटौती हो रही है. इसको लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को पत्र लिखा है. लिखित शिकायत में बताया है कि बीते कुछ महीनों से नगर निगम छिंदवाड़ा को चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि में भारी कटौती की जा रही है, जिससे नगर निगम कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पा रही है."

छिंदवाड़ा में वाहन चालक संघ ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

प्रत्येक महीने कर्मचारियों को सैलरी देने में करोड़ों का खर्चा

महापौर ने पत्र में आगे लिखा कि तीन महीने में चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान के अंतर्गत 46 लाख (46,96,124) रुपये, 16 लाख (16,52,861) रुपए और 22 लाख (22,09,099) रुपये की राशि मिली है, जो कि काफी कम है. इतने कम रुपये में नगर निगम का संचालन और कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान करना संभव नहीं हो पा रहा है. नगर निगम को हर महीने करीब 3.50 करोड़ की सैलरी देना पड़ता है. पैसे की कमी के चलते पिछले 3 महीनों से नगर निगम के कई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई है.

chhindwara Workers Threaten Strike
नगर निगम वाहन चालक कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए (ETV Bharat)

हर महीने आंदोलन करते हैं कर्मचारी

वाहन चालक संघ के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि "पिछले दो महीने से नगर निगम में कचरा कलेक्शन करने वाले वाहनों के ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है. छोटे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने की वजह से उनके घर में आर्थिक संकट हो रहा है. कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया तो उन्होंने बताया कि नगर निगम में अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. जल्द ही उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा."

पत्र में महापौर ने लिखा है कि वेतन भुगतान न होने की स्थिति में कर्मचारियों द्वारा आंदोलन अथवा हड़ताल जैसे कदम उठाए जाने की आशंका बनी रहती है, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और इसका प्रतिकूल प्रभाव आम नागरिकों पर भी पड़ता है.

