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पदयात्रा करने के बाद अब छिंदवाड़ा सांसद करवा रहे सहस्त्र चंडी महायज्ञ, देश भर से धर्मगुरु पहुंचे

सनातन धर्म में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का है विशेष महत्व ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : श्री रामेश्वरम धाम सेवा समिति और सांसद बन्टी विवेक साहू के परिवार द्वारा चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर को और खास बनाया जा रहा है. श्री रामेश्वर धाम सिहोरामाल में 19 मार्च से 26 मार्च तक 1008 कुण्डीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. इस दिव्य और पुण्य आयोजन में 19 मार्च से प्रतिदिन सैकड़ों यजमान 1008 यज्ञकुण्डों में आहुतियां अर्पित करेंगे. 18 मार्च को दोपहर में रामेश्वर धाम सिहोरामाल से विशाल कलश यात्रा के साथ ही 1008 कुण्डीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का शुभारंभ हो गया है. छिन्दवाड़ा के इतिहास में रामेश्वर धाम सिहोरामाल में पहली बार होने जा रहे इस 1008 कुण्डीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ की कलश यात्रा में सांसद बंटी विवेक साहू व साहू परिवार और बड़ी संख्या में श्रद्वालूजन शामिल हुए. पदयात्रा करने के बाद अब छिंदवाड़ा सांसद करवा रहे सहस्त्र चंडी महायज्ञ (Etv Bharat) देश के कोने-कोने से पहुंचे संत महात्मा श्री रामेश्वरम धाम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि गुजरात कोहना से पधारे महंत सीताराम बापू जी, ओमकारेश्वर से पधारे महंत मंगलदास त्यागी जी, आनंद धाम राजना से पधारे संत विवेक जी महाराज और आचार्य पं. अरूण शर्मा शास्त्री जी व अन्य पुजारियों की प्रमुख उपस्थिति में 1008 कुण्डीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ में 19 मार्च से 26 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से श्री शिव अभिषेक, दोपहर 1ः30 बजे से देवी सहस्त्रार्चन व दोपहर 3 बजे से 1008 कुंडों में आहुतियां डाली जाएंगी.