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मोहन यादव ने ऑन द स्पॉट लिया एक्शन, छिंदवाड़ा में ताबड़तोड़ सस्पेंड हुए लापरवाह अधिकारी

छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत, मोहन यादव ने लापरवाही करने वाले CMHO, तहसीलदार और पटवारी को सस्पेंड किया. महेंद्र राय की रिपोर्ट

MP Govt Jan Vishwas Abhiyan started
छिंदवाड़ा में CMHO, तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 7:21 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 7:38 PM IST

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छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन विश्वास अभियान की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी और अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पीठ सरकार थपथपा रही है और उन्हें प्रमोशन से लेकर हर सुविधा भी दे रही है, लेकिन अगर जो व्यक्ति जनता के कामों में लापरवाही करेगा उन्हें दंडित भी किया जाएगा. ऐसी ही लापरवाही करने वाले छिंदवाड़ा के सीएमएचओ, एक तहसीलदार और एक पटवारी को CM ने बैठक के दौरान ही सस्पेंड कर दिया.

CMHO, तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड

छिंदवाड़ा के कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन विश्वास अभियान की शुरुआत की. इस अभियान के तहत हर शुक्रवार को कर्मचारी अधिकारी गांव गांव जाकर लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिन सिर्फ जनता के काम किए जाएंगे जो भी व्यक्ति इसमें लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसी के चलते छिंदवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुन्नाने, एक तहसीलदार और एक पटवारी को मौके पर ही सस्पेंड किया गया है और कई अधिकारी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट भी रुके हैं.

मोहन यादव ने ऑन द स्पॉट लिया एक्शन (ETV Bharat)

बारिश के बीच CM को आवेदन देने के लिए भीगते रहे लोग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में जन विश्वास अभियान की शुरुआत कर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे और कलेक्टर कार्यालय के बाहर भारी बारिश के बीच आम जनता उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रही थी. कुछ लोग छाता लेकर पहुंचे थे तो कुछ लोग अपने आवेदन को ही अपनी ढाल बना रहे थे. इसी बीच सांसद बंटी विवेक साहू ने मौके पर पहुंचकर शिकायत कर्ताओं को मीडिया के पंडाल में शिफ्ट करवाया.

Mohan Yadav took Spot Action on negligent officials
छिंदवाड़ा में ताबड़तोड़ सस्पेंड हुए लापरवाह अधिकारी (ETV Bharat)

प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों का सीएम ने किया सम्मान

छिंदवाड़ा जिले के 1281 कर्मचारी और अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है. इन अधिकारी कर्मचारियों ने छिंदवाड़ा के एफडीडीआई सभागार में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का सम्मान किया. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के कई कर्मचारी और अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ सरकार ने दिया है क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही सरकार के अच्छे कामों को जनता के बीच पहुंचाते हैं. इसके साथ ही CM ने छिंदवाड़ा के लोक सेवा केंद्र और आईटीआई का विजिट किया.

17 हजार नए पदों पर की जाएगी भर्ती

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "राज्य सरकार ने सभी विभागों में सरकारी पदों पर नई भर्तियों की शुरुआत की है. केवल पुलिस विभाग में ही 18 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है. इसमें 1000 पद ड्राइवरों के भी शामिल हैं. स्कूल शिक्षकों के 10 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है. इसी प्रकार उच्च शिक्षा के लिए 7 हजार से अधिक व्याख्याताओं की भर्ती की गई है. म.प्र. व्यावसायिक शिक्षा मंडल ने विभिन्न विभागों में 17 हजार पदों पर नई भर्ती के लिए सूचना जारी की है. बीते ढाई साल में एक लाख पदों पर भर्ती की जा चुकी है. अब 2 लाख नई भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है.

Last Updated : August 7, 2026 at 7:38 PM IST

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