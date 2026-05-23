ETV Bharat / state

सरकार के इस कदम से 5 हजार से ज्यादा हुए बेरोजगार, छिंदवाड़ा में सड़क पर उतरे लोग

सरकार के एक आदेश से 20 जिलों में बेरोजगार हुए आदिवासी सहायक, छिंदवाड़ा से महेंद्र राय की रिपोर्ट

CHHINDWARA PESA MOBILISERS
सरकार के इस कदम से 5 हजार से ज्यादा हुए बेरोजगार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 4:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश में एक सरकारी आदेश से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं. दरअसल, पंचायत राज संचालनालय ने 18 मई को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के 20 जिलों में पेसा एक्ट के तहत काम करने वाले पेसा मोबिलाईजर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. सभी जिलों को इस तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. छिंदवाड़ा में ही 270 पेसा मोबिलाईजर्स है जिनकी इस आदेश के बाद सेवाएं समाप्त होने जा रही है, इसके विरोध में अब आंदोलन शुरू हो गया है.

प्रदेश के 20 जिलों में 5 हजार से ज्यादा की गई नौकरी

पंचायत राज संचालनालय द्वारा जिला पंचायत सीईओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार की आरजीएसए (संशोधित) योजना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील थी. इस योजना के बजट मद से पेसा मोबिलाईजर्स को मानदेय दिए जाता था. पत्र में उल्लेख किया गया है कि योजना की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है और इसके नए स्वरूप को लेकर केंद्र सरकार स्तर पर अभी नीति निर्माण की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से चयनित ग्राम सभा मोबिलाईजर्स की सेवाएं जारी रखना संभाव नहीं है. इसीलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

Madhya pradesh news
सड़क पर उतरे आदिवासी सहायक (Etv Bharat)

पेसा मोबिलाइजर्स का क्या था काम?

  • ग्राम सभाओं की नियमित बैठक आयोजित कराने व कार्यवाही संधारण में सहयोग.
  • पेसा एक्ट व वनाधिकार कानून के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता फैलाना.
  • वन संसाधन व योजना नियंत्रण समितियों के गठन व संचालन में सहयोग.
  • गौण वनोपज, विशेषकर तेंदूपता संग्रहण व विपणन कामों में ग्राम सभाओं का मार्गदर्शन.
  • शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जनजागरूकता व कॉर्डिनेशन काम.
  • ग्रामीणों एवं प्रशासन के बीच संवाद स्थापित कर समस्याओं के समाधान में सहयोग.
  • आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक सहभागिता, ग्राम विकास व स्वशासन की भावना को मजबूत करना.
  • विभागीय सर्वे, प्रशिक्षण शिविर एंव पंचायत स्तरीय गातिविधियों में सक्रिय सहभागिता

सबसे ज्यादा जुन्नारदेव में हैं पेसा मोबिलाईजर्स

पंचायत राज संचालनालय के आदेश के बाद प्रदेश के 20 जिलों की 88 जनपदों में 5 हजार 254 पेसा मोबिलाईजर्स की सेवाएं समाप्त होने जा रही है. छिंदवाड़ा जिले के 4 ट्रायबल विकासखंड जुन्नारदेव, बिछुआ, हर्रई और तामिया में कुल 270 पेसा मोबिलाईजर्स की नियुक्ति की गई थी. इसमें जुन्नारदेव विकासखंड में 97, बिछुआ विकासखंड में 50, हर्रई विकासखंड में 67 और तामिया विकासखंड में 56 पेसा मोबिलाईजर्स नियुक्त थे, जिनकी सेवाएं अब समाप्त हो रही हैं.

Mp govt fired tribal helpers
पंचायत राज संचालनालय का आदेश (Etv Bharat)

ग्राम सभा में था अहम रोल, आदिवासियों को होगी परेशानी

आदिवासी विधायक सुनील ऊइके ने कहा, '' पेसा मोबिलाईजर्स को ग्राम सभा में मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी. इनका कार्य ग्राम सभा का आयोजन शांतिपूर्ण और सौहाद्रपूर्ण वातावरण में कराने के लिए समन्वय करने पेसा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में ग्रामीण जनता की सहभागिता कोरम के आधार पर सुनिश्चित करना, प्रत्येक माह के अंत में अपने किए गए कार्यों का ब्यौरा अनुमोदन संबंधित ग्राम पंचायत समिति से कराने सहित इन्हें विभिन्न कार्य दिए गए थे.''

CHHINDWARA PESA MOBILISERS PROTEST
20 जिलों में 5 हजार से ज्यादा की गई नौकरी (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

दोगुना वेतन तो सुर अब रोजी-रोटी का संकट

पेसा मोबिलाइजर्स संघ छिन्दवाड़ा के अध्यक्ष अशोक कुमार ऊइके ने बताया, '' छिंदवाड़ा जिले में कुल 270 पेसा मोबिलाईजर्स की सेवाएं समाप्त हो रही हैं. इनके सामने अब रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. सेवा समाप्ति के आदेश के बाद पेसा मोबिलाईजर्स आक्रोशित दिखे. उनका कहना था कि कुछ दिनों पहले ही प्रदेश सरकार द्वारा 4 हजार रु की जगह 8 हजार रु मानदेय देने की घोषणा की गई थी. 8 हजार रु मिलना तो दूर अब 4 हजार रूपए मिलना भी बंद हो रहा है.

TAGGED:

CHHINDWARA PESA MOBILISERS
MOHAN YADAV GOVT
MADHYA PRADESH NEWS
CHHINDWARA NEWS
MP GOVT FIRED TRIBAL HELPERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.