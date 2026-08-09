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मध्य प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव की यह है डेट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव पर सरकार का क्या है फैसला

प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में साल 2017 के बाद पहली बार छात्रसंघ चुनाव होने जा रहा है. हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने शैक्षणिक कैलेंडर पेश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी सितंबर महीने में सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव आयोजित किए जाएंगे.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के छात्रसंघ चुनाव करवाने के निर्देश के बाद प्रदेश भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. आगामी सितंबर महीने में होने वाले छात्रसंघ चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसीयूआई) ने तैयारियां तेज कर दी हैं. हालांकि, सरकार द्वारा अभी चुनाव की फाइनल तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चुनाव अभियान तेज

छात्रसंघ चुनाव बड़े राजनीतिक दलों के लिए नए नेतृत्व को तैयार करने की एक प्रयोगशाला है. छात्र राजनीति से मध्य प्रदेश सहित देश को कई महान नेता मिले हैं. यही वजह है कि सभी छात्र संगठन बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र मुद्दों को लेकर सक्रिय हो गए हैं. मुख्य रूप से एबीवीपी और एनएसीयूआई छात्र मुद्दे को उठाकर आगामी चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है.

निष्पक्ष चुनाव की मांग

कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई की छिंदवाड़ा अध्यक्ष अपेक्षा सूर्यवंशी ने रविवार को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस किया. इस दौरान मध्य प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी कई सालों की लंबित मांगों पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक अच्छा फैसला सुनाया है. लेकिन छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होना चाहिए.

बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप

उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, "अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी पैसों से क्लास रिप्रेजेंटेटिव को खरीदने का प्रयास करेगी. क्योंकि जो पार्टी सांसदों और विधायकों खरीदकर सरकार गिरा सकती है, उसके लिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव को खरीदना बड़ी बात नहीं होगी. प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने से कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वहीं छात्र राजनीतिक मैदान पर आएंगे जो सच में छात्र हित के लिए राजनीति करना चाहते हैं."

शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर से चर्चा की थी. इस पर एनएसयूआई की जिला अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि "भाजपा की सरकार को अब सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और जेन जी की ताकत समझ में आ गई है. उन्हें पता है कि अब यह मीडिया और युवा भी हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं. सरकार से युवाओं का भरोसा उठ चुका है इसलिए सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के साथ मीटिंग करने की जरूरत मुख्यमंत्री को पड़ रही है."