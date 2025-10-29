बच्चों के सिर से उठा मां-बाप का साया, सांसद ने की मुलाकात, हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए
छिंदवाड़ा में अनाथ बच्चों से मिले सांसद बंटी विवेक साहू, पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना तहत मिलेंगे हर महीने 4000 रुपए.
October 29, 2025
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 4 महीने पहले बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया था. वहीं रविवार को गांव में आई एक जानलेवा बीमारी ने मां को भी छीन लिया. इसके बाद बहन और भाई अब अनाथ हो गए थे. लेकिन इन बच्चों के दुख में सहभागी बनने सांसद बंटी विवेक साहू पहुंचे. उन्होंने बताया कि, ''मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत उन्हें ₹4000 हर महीने सरकार देगी, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके.''
बाल आशीर्वाद योजना से मिलेंगे हर महीने 4 हजार
सांसद बंटी विवेक साहू और विधायक कमलेश शाह ने मंगलवार को अमरवाड़ा के रजोला और बड़ेगांव में शोकाकुल परिवार के बीच पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया. इस दौरान सांसद ने रजोला में मृतक महिला के परिवार से मुलाकात करते हुए उन्हें शासन द्वारा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया. सांसद ने परिवारजन को बताया कि दोनों बच्चों को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 18 साल की उम्र तक प्रतिमाह 4-4 हजार रूपये की राशि शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है, जो कि जल्द ही उन्हें प्रतिमाह मिलना प्रारंभ हो जाएगी.
रजोला में दुर्गा चंद्रवंशी की मौत उल्टी दस्त से हो गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए सांसद ने दुःखी परिवार के बीच पहुंचकर परिवारजन और मृतक महिला के बच्चों से व्यक्तिगत मुलाकात की.
कमलनाथ ने दी थी आर्थिक मदद
महिला की मौत के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महिला के परिजन की व्यक्तिगत आर्थिक मदद की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांव में जाकर धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था. जिसमें कहा गया था कि परिजन को एक करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, ताकि दोनों बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से हो सके. इसके साथ ही कहा गया कि भाजपा की सरकार ग्रामीण को साफ पानी भी नहीं पिला पा रही है, जिसकी वजह से डायरिया फैल रहा है.
कुछ दिन पहले गांव के एक कुएं का दूषित पानी पीने से गांव के कई लोग एक साथ उल्टी 10 से पीड़ित हो गए थे. जिला प्रशासन ने गांव के ही पंचायत भवन और स्कूल में अस्थाई अस्पताल बनाकर इलाज शुरू किया था. दो दिनों तक इस गांव में अफरा तफरी मची हुई थी.
क्या है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है और बच्चे अपने अभिभावक या संरक्षक के पास रहते हैं उन्हें 18 साल तक की उम्र होने तक 4000 रुपए प्रति माह देने की योजना है. ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है. इसमें अभिभावक या संरक्षक के साथ बच्चों का जॉइंट खाता होता है यह योजना कोविड के बाद साल 2022 में शुरू की गई थी.