बार-बार रो रही थी बेटी, परेशान होकर सनकी मां ने घोंटा गला, पुलिस के सामने उगला राज

छिंदवाड़ा में ढाई साल की बच्ची का रोना मां को नहीं आया पसंद, गुस्से से आग बबूला सनकी मां ने बेटी का घोंटा गला.

CHHINDWARA MOTHER KILLED DAUGHTER
सनकी मां ने ढाई साल की बेटी का घोंटा गला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 4:50 PM IST

छिंदवाड़ा: जिस बेटी को देखकर घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है. उस ढाई साल की बेटी ने 10 जनवरी को ऐसा क्या कर दिया कि मां ने मासूम की हत्या कर दी. इस मामले का खुलासा चांद थाना पुलिस ने शुक्रवार 16 जनवरी को किया है. पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गिरफ्तार आरोपी मां का कहना है कि "बच्ची के रोने से परेशान हो गई थी. गुस्से में आकर मार डाला."

पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

चांद थाना के प्रभारी व ट्रेनी डीएसपी ललित बैरागी ने बताया, "10 जनवरी को परसगांव निवासी रामदास चौरिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी ढाई साल की बच्ची मंजीता चौरिया की अचानक से मौत हो गई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की छानबीन शुरू की. प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि मासूम की मौत गला घोंटने से हुई है."

शक में मां को पुलिस ने किया था अरेस्ट

मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को मृत बच्ची की मां पर हत्या करने का शक हुआ. संदेह के आधार पर पुलिस ने संगीता चौरिया को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

गला दबाकर मां ने की बेटी की हत्या

संगीता ने बताया, "उसकी बेटी की उम्र 2 साल 05 माह की थी. वह बार बार रो रही थी, जिससे मैं परेशान हो गई थी. मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपना आपा खो बैठी और कान में बांधने वाली रुमाल से गला घोंट दिया. इसके बाद हाथ से भी गला दबाया, जिससे बेटी की मौत हो गई है." मां के खिलाफ बीएनएस की धारा में मामला दर्ज कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपी मां को न्यायालय में पेश कर जिला जेल छिंदवाड़ा भेज दिया गया है.

बेकाबू गुस्सा होता है खतरनाक

मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शर्मा का कहना है, "कुछ ऐसे पल होते हैं जब लोगों को गुस्सा आता है और वह उस पल में बेहद खतरनाक हो जाते हैं. अगर उस पल को किसी तरीके से टाल दिया जाए तो बड़ी-बड़ी घटनाएं टल जाती है. इस मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा कि बच्ची रोकर परेशान कर रही होगी मां उसे चुप करने का प्रयास करती रही होगी, लेकिन अचानक गुस्सा इतना बेकाबू हो गया कि मां के हाथों से ना चाहते हुए भी अपराध हो गया होगा."

गुस्से को ऐसे करें काबू

डॉक्टर आनंद शर्मा ने कहा, "गुस्से पर काबू करने के लिए नींद का पूरी होना और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत होती है. अगर ऐसा बेकाबू गुस्सा लोगों को आता है तो उन्हें या तो डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए या फिर मेडिटेशन करना चाहिए. आज कल लोग गुस्से में बेकाबू होकर गलत कदम उठा बैठते हैं, जिसका खामियाजा पूरी जिंदगी उठाना पड़ता है. कई आपराधिक मामलों में गुस्सा मेन वजह बनता है."

