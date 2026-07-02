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नशे में चला रहा था बस, छिंदवाड़ा पहुंचते ही मां-बेटी ने ड्राइवर और कंडक्टर पर बरसाए थप्पड़

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें शराब के नशे में निजी बस ड्राइवर और कंडक्टर की पिटाई होते दिख रही है. दोनों पर यात्रियों से बदसलूकी का आरोप लगा है. जिस पर नशे में धुत ड्राइवर को बीच सड़क पर मां बेटी ने थप्पड़ मार कर सबक सिखाया. पूरा मामला इंदौर से छिंदवाड़ा चलने वाली एक ट्रेवल्स बस का है.

ड्राइवर को सरेआम मां बेटी ने मारे थप्पड़

शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति के साथ मां बेटी के थप्पड़ मारने का वीडियो जारी हुआ है. यह वीडियो एक निजी ट्रेवल्स के ड्राइवर और कंडक्टर का बताया जा रहा है. बस इंदौर से छिंदवाड़ा की ओर आ रही थी, तभी बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी और वहां पर उतरकर चुपचाप शराब पी ली. शराब के नशे में ही ड्राइवर गाड़ी चला रहा था. जिससे गाड़ी बार बार अनियंत्रित हो रही थी.

जिसका विरोध करने पर ड्राइवर ने यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया. जैसे तैसे बस छिंदवाड़ा पहुंची तो गुस्से में आग बबूला अंजली श्रीवास्तव ने ड्राइवर की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी. महिला का कहना है कि मेरी बेटी बस से सफर कर रही थी. ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था. उसके विरोध करने पर उसके साथ गलत व्यवहार किया गया. नशे की हालत में कोई भी हादसा हो सकता था.