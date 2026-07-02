नशे में चला रहा था बस, छिंदवाड़ा पहुंचते ही मां-बेटी ने ड्राइवर और कंडक्टर पर बरसाए थप्पड़
छिंदवाड़ा में शराब नशे में धुत ड्राइवर और कंडक्टर की जमकर पिटाई, मां बेटी ने बीच सड़क पर मारे थप्पड़, यात्रियों से बदसलूकी का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 3:33 PM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें शराब के नशे में निजी बस ड्राइवर और कंडक्टर की पिटाई होते दिख रही है. दोनों पर यात्रियों से बदसलूकी का आरोप लगा है. जिस पर नशे में धुत ड्राइवर को बीच सड़क पर मां बेटी ने थप्पड़ मार कर सबक सिखाया. पूरा मामला इंदौर से छिंदवाड़ा चलने वाली एक ट्रेवल्स बस का है.
ड्राइवर को सरेआम मां बेटी ने मारे थप्पड़
शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति के साथ मां बेटी के थप्पड़ मारने का वीडियो जारी हुआ है. यह वीडियो एक निजी ट्रेवल्स के ड्राइवर और कंडक्टर का बताया जा रहा है. बस इंदौर से छिंदवाड़ा की ओर आ रही थी, तभी बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी और वहां पर उतरकर चुपचाप शराब पी ली. शराब के नशे में ही ड्राइवर गाड़ी चला रहा था. जिससे गाड़ी बार बार अनियंत्रित हो रही थी.
जिसका विरोध करने पर ड्राइवर ने यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया. जैसे तैसे बस छिंदवाड़ा पहुंची तो गुस्से में आग बबूला अंजली श्रीवास्तव ने ड्राइवर की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी. महिला का कहना है कि मेरी बेटी बस से सफर कर रही थी. ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था. उसके विरोध करने पर उसके साथ गलत व्यवहार किया गया. नशे की हालत में कोई भी हादसा हो सकता था.
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महिलाओं के साथ की बदसलूकी का आरोप
निजी बस इंदौर से परासिया की ओर आ रही थी. इसी दौरान एक ढाबे पर शराब पीने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने गाड़ी के अंदर बस यात्रियों के साथ बदसलूकी भी की. वहीं एक छात्रा ने अपनी मां अंजली श्रीवास्तव को फोन कर कर पूरी घटना बताई. बेटी की शिकायत पर मां का गुस्सा फूट पड़ा.
इसके बाद मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे जैसे ही बस चंदामेंटा पहुंची, उस समय छात्रा की मां अंजली श्रीवास्तव अपने समर्थकों के साथ वहां पर मौजूद थी. बस के रुकते ही उन्होंने ड्राइवर को नीचे उतारा और उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी. यह देख मौके पर भीड़ जमा हो गई. किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.