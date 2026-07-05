पहली बारिश में वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्था, पिंडाराई कला का सरकारी अस्पताल डूबा
मानसून की पहली बारिश में छिंदवाड़ा के पिंडाराई कला के अस्पताल में घुसा पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल भेजा गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 10:41 PM IST
छिंदवाड़ा: मानसून की पहली बारिश ने जहां चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है वहीं, सरकारी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण समस्या भी खड़ी हो गई है. यहां का एक सरकारी अस्पताल पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
छिंदवाड़ा के पिंडाराई कला अस्पताल में घुसा पानी
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरई के सरकारी अस्पताल में लापरवाही की वजह से एक डरावनी तस्वीर सामने आई है. यहां पहली तेज बारिश में अस्पताल के अंदर जगह-जगह पानी घुस गया. मूसलाधार बारिश होने के कारण अस्पताल परिसर देखते ही देखते तालाब में तब्दील हो गया. नालियों का गंदा पानी अस्पताल के कमरों गैलरी और जनरल वार्ड तक में भर गया.
वहीं, पलंग के नीचे कचरा तैरता नजर आया. ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ के सामने भी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि चारों तरफ जल भराव के कारण मरीजों को दवा देना और इलाज करना संभव नहीं हो पा रहा है.
गर्भवती महिला को जिला अस्पताल किया गया शिफ्ट
तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गईं. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरई कला अस्पताल के अंदर पानी भरा हुए होने के कारण वहां पर मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था. इसी दौरान वहां पर भर्ती एक गर्भवती महिला को इस समस्या को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
ढलान पर अस्पताल होने के कारण घुसा पानी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडारी कला अस्पताल में पानी घुसने का वीडियो वायरल होने के बाद जब ईटीवी भारत ने वहां की BMO पुष्पा सिंह से बात करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था.
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वहीं, CMHO से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया. CMHO को ऑफिस के मीडिया प्रभारी प्रमोद वासनिक ने जानकारी दी उनके संज्ञान में मामला आया है. अस्पताल थोड़ा गहराई में होने के कारण आसपास और सड़क का पानी अस्पताल में घुस गया जिसके कारण अवस्थाएं हुईं.
200 मिमी से अधिक हो चुकी है वर्षा
छिंदवाड़ा में मानसून की दस्तक के बाद से 200 मिली मीटर से अधिक वर्षा दर्ज की जा की जा चुकी है. वही, बारिश का इंतजार कर रहे लोग और किसानों के चेहरे खिल गए हैं.