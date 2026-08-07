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मोहन यादव आज छिंदवाड़ा में, जनविश्वास अभियान की करेंगे शुरुआत, हर फ्राईडे अधिकारियों की फील्ड ड्यूटी

छिंदवाड़ा से जनविश्वास अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम, हर शुक्रवार गांव-गांव जाकर समस्याओं का समाधान करेंगे अफसर. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

Jan Vishwas Abhiyan Starting today
जनविश्वास अभियान की आज से शुरुआत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:32 AM IST

3 Min Read
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छिन्दवाड़ा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ करेंगे. यह अभियान पूरे मध्य प्रदेश में जनवरी 2027 तक जारी रहेगा. इसके तहत हर शुक्रवार को प्रत्येक जिला स्तर सहित शासकीय दफ्तर में शिविर भी लगाए जाएंगे जिससे आम जनता की समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जा सके. जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न जनशिकायतों और आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी.

जानकारी देते छिंदवाड़ा कलेक्टर (Etv Bharat)

आम जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण

छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने बताया, '' मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य जनविश्वास, जनकल्याण हेतु क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण व जन संवाद के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग और लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदान किया जाना है. अभियान के तहत हर शुक्रवार को अधिकारियों द्वारा फील्ड में जाकर आमजन से सीधे संवाद स्थापित किया जाएगा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.''

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सीएम के आगमन से पहले अधिकारियों ने पूरी की तैयारी (Etv Bharat)

शिकायतों के निराकरण में पहले नम्बर पर छिंदवाड़ा

कलेक्टर ने बताया, '' शिकायतों के निराकरण में छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर आया है. इसके तहत समाधान शिविर हेतु जिले में अब तक कुल 4 हजार 768 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, इस उपलब्धि के साथ अभियान अंतर्गत छिंदवाड़ा जिला शिकायतों के निराकरण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है. जिले में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निराकरण में अच्छी प्रगति दर्ज की गई है. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, बिजली आपूर्ति एवं वोल्टेज संबंधी, एफआईआर दर्ज करने संबंधी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं प्रारूप से संबंधित शिकायतों सबसे कम दर्ज की गई है.''

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शिकायतों के निराकरण में पहले नम्बर पर छिंदवाड़ा (Etv Bharat)

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कलेक्टर ने आगे बताया, '' जबलपुर संभाग में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अंतर्गत अब तक 22 हजार से अधिक सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का निराकरण किया गया है. छिंदवाड़ा जिले में समाधान कार्यक्रम के तहत संभागीय अधिकारियों द्वारा भी लगातार क्षेत्रीय भ्रमण एवं मॉनिटरिंग कर सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के लिए प्रयास गए हैं.''

कमिश्नर ने देर रात तैयारी का लिया जाएगा

मुख्यमंत्री के दौरे व समाधान कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में जबलपुर कमिश्नर धनंजय सिंह ने कलेक्टर हरेंद्र नारायन व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार के साथ कार्यक्रम स्थलों व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, यातायात, बैठक व्यवस्था, हितग्राही प्रबंधन व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. संभागायुक्त ने सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण करने और आमजन की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए.

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