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मोहन यादव की छिंदवाड़ा सभा में भीड़ जुटाने सीईओ ने जारी किया था लेटर, कांग्रेस ने उठाए सवाल

मोहन यादव की छिंदवाड़ा सभा में भीड़ जुटाने सीईओ ने जारी किया था लेटर ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा में जनपद पंचायत मोहखेड़ के सीईओ ने एक पत्र जारी किया था. इस पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि पत्र में मुख्यमंत्री की जनसभा और हितग्राही सम्मेलन में भीड़ जुटाने का उल्लेख है. मोहखेड़ जनपद पंचायत के सीईओ ने ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक को आदेश दिया था कि वे मुख्यमंत्री की सभा में भीड़ जुटाएं और खाने की व्यवस्था भी करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी. 10 लोगों की मौत के बाद अब कांग्रेस बीजेपी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पर हमलावर हो गई है.

यहां आयोजित सभा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे. कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों को लेकर वापस जा रही बस की ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत में 10 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें एक ग्राम पंचायत के सचिव भी हैं वहीं दूसरा सचिव अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है.

छिंदवाड़ा: मुख्यमंत्री मोहन यादव की छिंदवाड़ा में गुरुवार को आयोजित सभा में भीड़ जुटाने का मुद्दा गरमा गया है. इस सभा में भीड़ जुटाने को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं. यह सवाल जनपद पंचायत मोहखेड़ के सीईओ डीके करपेती द्वारा जारी पत्र के बाद उठ रहे हैं.

ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की लगाई थी ड्यूटी

गुरुवार को छिंदवाड़ा के पुलिस परेड मैदान में मुख्यमंत्री की जनसभा और रोजगार सम्मेलन आयोजित किया गया था. मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायकों को आदेश दिया गया था. मोहखेड़ जनपद सीईओ डीके करपेती द्वारा जारी पत्र में लिखा गया था कि अपनी ग्राम पंचायत से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोगों को लेकर आना है और उनके खाने की व्यवस्था भी करना है. अगर यह काम नहीं किया गया तो सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जो पत्र उन्होंने लिखा है उसमें कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत सीईओ और एसडीएम को भी इसकी जानकारी दी थी.

भीड़ जुटाने वाले पत्र पर कांग्रेस ने उठाए सवाल (ETV Bharat)

भीड़ जुटाने वाले पत्र पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मोहखेड़ जनपद पंचायत सीईओ के आदेश को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए सवाल किया है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को जवाब देना होगा.

⦁ छिंदवाड़ा के जनपद पंचायत सीईओ का यह पत्र क्या क्रूरता नहीं है?

⦁ क्या इसमें स्वयं मुख्यमंत्री की सहमति है?

⦁ पंचायत सचिव/रोजगार सहायक बसों से भीड़ जुटाना सुनिश्चित करें! भोजन की व्यवस्था भी करें, अन्यथा कार्रवाई झेलें!

मतलब अब जनता ना आए तो जबरन लाई जाए, अन्यथा निचले कर्मचारी सजा के हकदार हो जायेंगे!

जिसकी ड्यूटी लगाई गई उसकी भी चली गई जान, एक घायल

सरकारी आदेश का पालन करते हुए ग्राम पंचायत ग्वारा के सचिव मधुकर वानखेड़े भी ग्रामीणों को लेकर सीएम की सभा में छिंदवाड़ा पहुंचे थे. उनके लिए खाने की भी व्यवस्था कराई थी लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और वे खुद इसके शिकार हो जाएंगे. सचिव मधुकर वानखेड़े भी बस हादसे में अपनी जान गवां चुके हैं. वहीं करेर के सचिव रामप्रकाश भी गंभीर रूप से घायल हैं.

कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष सोनू मांगो ने कहा कि "इस पत्र से जाहिर होता है कि भाजपा और सरकार भीड़ बढ़ने के लिए कैसे हथकंडे अपनाती है. जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों की जान गई बल्कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई उन्हें भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है."

जिसकी ड्यूटी लगाई गई उसकी भी चली गई जान, एक घायल (ETV Bharat)

योजनाओं से नाम काटने की दी गई थी धमकी

अपनी मां को खो चुकी सीताली इवनाती ने बताया कि "उसकी मां सिया इवनाती को लाड़ली बहना योजना से सरकार से पैसे मिलते थे. उनके घर में सचिव आए थे और उन्होंने कहा कि अगर तुम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं चलोगी तो तुम्हें लाड़ली बहना के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे. इसी डर के मारे मां छिंदवाड़ा जाने के लिए तैयार हो गई थी." सीताली के पिता की भी पहले मौत हो चुकी है और अब मां भी इस दुनिया से चली गई. सीताली अब अकेली हो गई है.